كأس العرب - البطاط: التعادل مع تونس يؤكد أن الفوز على قطر ليس صدفة

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

فلسطين

شدد مصعب البطاط لاعب منتخب فلسطين أن التعادل مع تونس يؤكد أن الفوز على قطر لم يكن صدفة.

وقلب منتخب فلسطين تأخره لتعادل أمام تونس بنتيجة 2-2 في المجموعة الأولى من كأس العرب.

وقال مصعب البطاط عبر الشارقة الرياضية: "مباراة كنا فيها على قدر المسؤولية، وتؤكد أن فزنا على قطر لم يكن صدفة".

وأضاف "منتخب فلسطين يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى".

وشدد "هناك ثقة كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني، واليوم كنا أقرب للفوز، وحققنا تعادلا بطعم الفوز بعد العودة في النتيجة".

وأتم "نلعب كل مباراة وفقا لظروفها، والحمد لله على كل شيء".

سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.

التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.

وتكتمل مباريات الجولة بعد قليل بمواجهة سوريا ضد قطر.

ويختتم منتخب فلسطين المجموعة بلقاء سوريا فيما يواجه منتخب قطر المستضيف تونس.

ويحتاج منتخب فلسطين على الأقل للتعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل، فيما أصبح الفوز وانتظار نتائج المنافسين الخيار الأخير لتونس.

