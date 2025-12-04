كأس العرب - ساسي: هذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس.. ونعتذر لجماهيرنا

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أعتذر فرجاني ساسي قائد منتخب تونس للجماهير بعد التعادل مع فلسطين في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

وقلب منتخب فلسطين تأخره لتعادل أمام تونس بنتيجة 2-2 في المجموعة الأولى من كأس العرب.

وقال ساسي عبر الشارقة الرياضية: "لم نقدم مباراة كبيرة، إذا كنا قدمنا مباراة كبيرة لكنا فزنا، ليس معقولا أن نتعادل بتلك الطريقة بعد التقدم بهدفين".

وأضاف "نقطة استفهام كبيرة منا، ونعتذر للجماهير، وهذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس".

وأردف "حاولنا الفوز لكن هذه كرة القدم، فنحن لا نلعب بمفردنا، عندما لا تسجل تستقبل الأهداف".

وأتم "نعتذر مرة أخرى وسنلعب على حظوظنا في التأهل والفوز في الجولة الأخيرة".

سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.

التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.

وتكتمل مباريات الجولة بعد قليل بمواجهة سوريا ضد قطر.

ويختتم منتخب فلسطين المجموعة بلقاء سوريا فيما يواجه منتخب قطر المستضيف تونس.

ويحتاج منتخب فلسطين على الأقل للتعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل، فيما أصبح الفوز وانتظار نتائج المنافسين الخيار الأخير لتونس.

تونس فرجاني ساسي منتخب تونس كأس العرب فلسطين
