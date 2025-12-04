كأس العرب - ساسي: هذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس.. ونعتذر لجماهيرنا

أعتذر فرجاني ساسي قائد منتخب تونس للجماهير بعد التعادل مع فلسطين في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

وقلب منتخب فلسطين تأخره لتعادل أمام تونس بنتيجة 2-2 في المجموعة الأولى من كأس العرب.

وقال ساسي عبر الشارقة الرياضية: "لم نقدم مباراة كبيرة، إذا كنا قدمنا مباراة كبيرة لكنا فزنا، ليس معقولا أن نتعادل بتلك الطريقة بعد التقدم بهدفين".

وأضاف "نقطة استفهام كبيرة منا، ونعتذر للجماهير، وهذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس".

وأردف "حاولنا الفوز لكن هذه كرة القدم، فنحن لا نلعب بمفردنا، عندما لا تسجل تستقبل الأهداف".

وأتم "نعتذر مرة أخرى وسنلعب على حظوظنا في التأهل والفوز في الجولة الأخيرة".





































سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.

التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.