مران الزمالك - تصعيد 8 لاعبين شباب ومشاركة حمدي بعد زفافه استعدادا للكهرباء

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 19:07

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

استأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وشهدت التدريبات غياب كل من محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد أيضا محمود بنتايك مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية تقرير تونسي: أحمد الجفالي بدأ الخطوات الرسمية لفسخ تعاقده مع الزمالك خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الفريق في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الاثنين الماضي.

وصعّد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول مجموعة من اللاعبين الشباب هم:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005

هشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005

يوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009

محمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005

أنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005

يوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005

محمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008

أحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين عقب العودة من جنوب إفريقيا، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل 9 ديسمبر.

مران الزمالك الزمالك
نرشح لكم
منتخب المغرب: الفحوصات الطبية أثبتت تأكد غياب بنشرقي عن كأس العرب تقرير تونسي: أحمد الجفالي بدأ الخطوات الرسمية لفسخ تعاقده مع الزمالك منافس مصر - شيكو بانزا ومابولولو على رأس قائمة أنجولا المشاركة في أمم إفريقيا وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك
أخر الأخبار
مران الزمالك - تصعيد 8 لاعبين شباب ومشاركة حمدي بعد زفافه استعدادا للكهرباء 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) قطر.. إنقاذ رائع واصطدام بالقائم 35 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس 48 دقيقة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - أكرم عفيف أساسي مع قطر.. وخربين يقود هجوم سوريا ساعة | كأس العرب
حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني ساعة | أمريكا
اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة 2 ساعة | رياضة نسائية
كأس مصر - الجونة يفوز على بترول أسيوط.. وينتظر الفائز من بيراميدز ومسار 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518475/مران-الزمالك-تصعيد-8-لاعبين-شباب-ومشاركة-حمدي-بعد-زفافه-استعدادا-للكهرباء