مران الزمالك - تصعيد 8 لاعبين شباب ومشاركة حمدي بعد زفافه استعدادا للكهرباء

استأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وشهدت التدريبات غياب كل من محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد أيضا محمود بنتايك مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم إفريقيا.

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الفريق في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الاثنين الماضي.

وصعّد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول مجموعة من اللاعبين الشباب هم:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005

هشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005

يوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009

محمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005

أنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005

يوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005

محمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008

أحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين عقب العودة من جنوب إفريقيا، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل 9 ديسمبر.