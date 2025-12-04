مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) قطر.. بداية المباراة

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

تونس - سوريا - عمر خريبين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سوريا أمام قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف نظيف، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

وتعادل منتخبا فلسطي وسوريا في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

ويحتل منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب سوريا بـ 3 نقاط، ثم تونس نقطة، وأخيرا قطر بدون نقاط.

------------------------------------------------------------------

بداية المباراة

