انتهت في كأس العرب - سوريا (1)-(1) قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سوريا أمام قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف نظيف، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

وتعادل منتخبا فلسطي وسوريا في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

ويحتل منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب سوريا بـ 3 نقاط، ثم تونس نقطة، وأخيرا قطر بدون نقاط.

نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ق 90+6: إنقاذ رائع من حارس سوريا إلياس هدايا.

ق 90: جوووووول صاروووووخي من عمر خربين في الوقت القاتل

ق 87: عيسى لاي مدافع قطر يتدخل ويتصدى لتسديدة سيمون أمين مهاجم سوريا لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 77: جووووول أول لقطر عن طريق أحمد علاء برأسية رائعة في الشباك بعد عرضية من إدميلسون جونيور.

video:1 77’ ⚽️ هــــــــدف!!

احمد علاء يسجل الهدف الأول للعنابي 🤩

🇶🇦 قطر 1 - 0 سوريا 🇸🇾 #كأس_العرب2025#قطر_سوريا

pic.twitter.com/IOFVvZ92yQ

ق 62: الحكم يقرر إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 59: ضربة جزاء لصالح قطر بعد دفع زكريا حنان مدافع سوريا للاعب قطر همام الأمين

ق 55: إنقاذ على خط المرمى.. أكرم عفيف يمر من الحارس السوري ويمرر الكرة لعبد العزيز حاتم داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن أحمد فقا المدافع السوري يتدخل بصدره ليبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 28: همام الأمين لاعب قطر يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى سوريا بتسديد الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 22: عمر خربين ينفرد بالمرمى ويلعب كرة ساقطة من أعلى الحارس ولكن محمد وعد مدافع قطر يتدخل ليبعدها إلى ركنية ويصطدم بالقائم.

ق 21: خربين يهدر فرصة خطيرة بعدما اختار التسديد لتصطدم بالهاشمي الحسين وتتحول لركنية

ق 14: تسديدة قوية من إدميلسون جونيور تمر بجوار قائم حارس سوريا بقليل

ق 11: ركنية لصالح قطر نفذها أكرم عفيف إلى محمد مناعي ليسددها ولكن تمر بجوار القائم الأيسر لحارس سوريا بقليل.

بداية المباراة