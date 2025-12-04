كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس

خطف منتخب فلسطين نقطة بعد عودة رائعة أمام تونس في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العرب 2025.

سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.

التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.

وتكتمل مباريات الجولة بعد قليل بمواجهة سوريا ضد قطر.

ويختتم منتخب فلسطين المجموعة بلقاء سوريا فيما يواجه منتخب قطر المستضيف تونس.

ويحتاج منتخب فلسطين على الأقل للتعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل، فيما أصبح الفوز وانتظار نتائج المنافسين الخيار الأخير لتونس.

التشكيل

بدأ خالد النبريص وحامد حمدان في تشكيل الفدائي الأساسي، فيما يقود محمد علي بن رمضان الوسط في نسور قرطاج أساسيا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك لمنتخبي فلسطين وتونس على الترتيب.

وصف المباراة

تقدم نسور قرطاج بهدف مبكر في الدقيقة 15 مستفيدا من تخبط دفاع فلسطين عن طريق عمر لعيوني.

وفي الدقيقة 37 أرسل حامد حمدان عرضية مرت من تحت أقدام محمد الصالح أمام الحارس مباشرة.

شوط أول انتهى بتقدم تونس بهدف دون مقابل.

وشارك عدي الدباغ في بداية الشوط الثاني بدلا من إيميلو سابا.

في الشوط الثاني أفتك محمد علي بن رمضان الكرة من مدافع فلسطين وأرسل عرضية متقنة لفراس شواط في الدقيقة 51 حولها الأخير في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

واحتاج منتخب فلسطين لتصويبة صاروخية من حامد حمدان من خارج منطقة الجزاء مقلصا الفارق في الدقيقة 61.

وشارك سيف الجزيري في الدقيقة 82 بدلا من شواط.

وخرج حامد حمدان في الدقيقة 84 وعوضه زيدان.

وفي الدقيقة 85 أدرك زيد القنبر التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتألق رامي حمادة حارس فلسطين في التصدي لتسديدة قوية من لاعب تونس وحولها لركنية ليظل التعادل سائدا وليخطف نقطة للفدائي