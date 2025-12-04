كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس
الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 18:37
كتب : FilGoal
خطف منتخب فلسطين نقطة بعد عودة رائعة أمام تونس في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العرب 2025.
سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.
التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.
وتكتمل مباريات الجولة بعد قليل بمواجهة سوريا ضد قطر.
ويختتم منتخب فلسطين المجموعة بلقاء سوريا فيما يواجه منتخب قطر المستضيف تونس.
ويحتاج منتخب فلسطين على الأقل للتعادل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل، فيما أصبح الفوز وانتظار نتائج المنافسين الخيار الأخير لتونس.
التشكيل
بدأ خالد النبريص وحامد حمدان في تشكيل الفدائي الأساسي، فيما يقود محمد علي بن رمضان الوسط في نسور قرطاج أساسيا.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك لمنتخبي فلسطين وتونس على الترتيب.
وصف المباراة
تقدم نسور قرطاج بهدف مبكر في الدقيقة 15 مستفيدا من تخبط دفاع فلسطين عن طريق عمر لعيوني.
منتخب تونس يتقدم 1-0 على فلسطين عن طريق لعيوني في الدقيقة 16
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025
وفي الدقيقة 37 أرسل حامد حمدان عرضية مرت من تحت أقدام محمد الصالح أمام الحارس مباشرة.
شوط أول انتهى بتقدم تونس بهدف دون مقابل.
وشارك عدي الدباغ في بداية الشوط الثاني بدلا من إيميلو سابا.
في الشوط الثاني أفتك محمد علي بن رمضان الكرة من مدافع فلسطين وأرسل عرضية متقنة لفراس شواط في الدقيقة 51 حولها الأخير في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.
منتخب تونس يسجل الهدف الثاني 2-0 على فلسطين عن طريق فراس شواط في الدقيقة 51
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025
واحتاج منتخب فلسطين لتصويبة صاروخية من حامد حمدان من خارج منطقة الجزاء مقلصا الفارق في الدقيقة 61.
منتخب فلسطين يقلص النتيجة 1-2 أمام منتخب تونس عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 61
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025
وشارك سيف الجزيري في الدقيقة 82 بدلا من شواط.
وخرج حامد حمدان في الدقيقة 84 وعوضه زيدان.
وفي الدقيقة 85 أدرك زيد القنبر التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
منتخب فلسطين يتعادل 2-2 مع تونس عن طريق زيد القنبر في الدقيقة 85
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025
وتألق رامي حمادة حارس فلسطين في التصدي لتسديدة قوية من لاعب تونس وحولها لركنية ليظل التعادل سائدا وليخطف نقطة للفدائي
رامي حماده حارس مرمى منتخب فلسطين حرم إسماعيل الغربي لاعب تونس من تسجيل هدف مؤكد وحافظ على التعادل 2-2
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025