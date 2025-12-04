تشكيل كأس العرب - أكرم عفيف أساسي مع قطر.. وخربين يقود هجوم سوريا

يقود عمر خربين هجوم منتخب سوريا أمام قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف نظيف، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

وكشف جولين لوبتيجي المدير الفني لمنتخب قطر، عن تشكيل العنابي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: طارق سلمان - الهاشمي الحسين - همام الأمين - عيسى لاي

الوسط: جاسم جابر - عبد العزيز حاتم - محمد وعد -- محمد مناعي

الهجوم: أكرم عفيف - إدميلسون جونيور

وعلى مقاعد البدلاء: شهاب الليثي - محمود أبو ندى - لوكاس مينديز - أحمد علاء - محمد مونتاري - خالد علي - أيوب محمد - يوسف أيمن - سلطان البريك - محمد خالد - أحمد فتحي

فيما كشف خوسيه لانا المدير الفني لمنتخب سوريا، تشكيل الفريق للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إلياس هدايا

الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - عبد الرزاق محمد - زكريا حنان

الوسط: محمد عنز - إلمار إبراهام - محمد الحلاق - محمود المواس

الهجوم: عمر خربين - أنطونيو يعقوب

وعلى مقاعد البدلاء: شاهر الشاكر - مكسيم صواف - آلان أوسي - خالد كردغلي - حسن دهان - أنس دهان - محمود الأسود - خالد الحجي - سيمون أمين - محمود النايف - محمد صلخدي - ياسين سامية