حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني

عن كأس العالم 2026 وليونيل سكالوني وبيب جوارديولا وإمكانية الفوز بلقب الدوري الأمريكي، ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وإنتر ميامي تحدث عن مشواره قبل نهائي الدوري الأمريكي.

ويستعد ميسي مع إنتر ميامي لخوض نهائي الدوري الأمريكي ضد فانكوفر وايتكابس يوم السبت المقبل.

FilGoal.com ينقل لكم حوار ميسي مع شبكة ESPN قبل يومين على خوض نهائي الدوري الأمريكي 2025.

"قلت ذلك وسأكرره: هذا الجزء من الموسم يؤثر علينا بشكل مختلف مقارنة بأوروبا. سنبدأ فترة إعداد صعبة في يناير، وبعدها سيكون لدينا العديد من المباريات المتتالية في الدوري وكأس أبطال كونكاكاف".

"سأجهز نفسي لذلك، لكن كما قلت، سأتعامل مع الأمر يومًا بيوم، بصدق وواقعية، وأحاول أن أشعر بحالة جيدة".

"هذا العام شعرت أنني بحالة جيدة جدًا. كنت محظوظًا أنني لعبت العديد من المباريات. الناس يتحدثون عن أن الدوري قوي بدنيًا، وهو كذلك؛ المنافسون تحسنوا كثيرًا. هناك رحلات طويلة، ومباريات تصبح مفتوحة جدًا. شعرت حقًا أنني بحالة جيدة، استمتعت، وآمل أن تكون بداية العام المقبل بنفس الشكل".

الفوز بلقب الدوري الأمريكي

"كنت دائمًا تنافسيًا؛ أحب الفوز وأحاول تحقيقه. مررت بفترات سيئة أو لحظات صعبة، لكنني دائمًا أواصل المحاولة وأعود، دائمًا أبحث عن الأفضل."

"الكثير من الأشياء التي حدثت لي، أدركها أو أقدرها الآن فقط. عندما تكون منغمسًا في العمل اليومي، يكون الأمر صعبًا جدًا. مسيرتي كلها كانت مباراة كل 3 أيام، دائمًا مباريات مهمة، دائمًا القتال من أجل أهداف كبيرة".

"كنا نفوز ببطولة، وبعد شهر لدينا بطولة أخرى، أو يبدأ عام جديد ويكون لدي واجب الفوز بكل شيء".

"المتطلبات في نادٍ كبير مثل برشلونة، والأمر نفسه في باريس، وأيضًا مع الأرجنتين، حيث يجب عليك دائمًا أن تخرج وتفوز".

"في معظم الوقت لا يحدث ذلك أو يكون صعبًا جدًا، لكن منذ البداية العقلية هي الفوز بكل شيء، واليوميات تمنعك من الاستمتاع بالأشياء".

"ما هو قادم يصبح أكثر أهمية مما حدث بالفعل، ومع الوقت تبدأ في تقدير الأشياء أكثر بكثير".

حلم الطفولة

"دائمًا أقول إن حلم طفولتي كان اللعب للفريق الأول في نيويلز. كنت أذهب إلى الملعب، لعبت هناك، وحلمت أن أصبح محترفًا في الدوري الأرجنتيني. ثم تغيرت حياتي تمامًا لأنني غادرت في سن 13، ظهرت لأول مرة مع برشلونة، وكل ما حدث بعد ذلك".

"إنه شيء لم أكن لأتخيله أبدًا، حتى في أفضل أحلامي. عشت أشياء أكبر بكثير من أي شيء كنت أحلم به".

عقليته في الملعب

"الحقيقة أنني كنت دائمًا هكذا [قليل الانفعال في الملعب]. عندما تدخل الملعب، شخصيتك تتغير. خارج الملعب كنت خجولًا، انطوائيًا، وفي الملعب كنت أتحول وأصرخ وأجادل، أريد أن أفعل كل شيء بشكل صحيح، وما زال يحدث ذلك اليوم".

"إنه جزء من اللعبة وكل شيء يبقى هناك. ألعب دائمًا للفوز، وأتوتر، وفي تلك اللحظات لا يمكنك التحكم في مشاعرك. بالنسبة لي، كل ما يحدث يبقى في الملعب".

"باريديس ودي بول هما من نوعية اللاعبين الذين تريدهم في فريقك، لكن الخصوم يكرهونهم. خارج الملعب الأمر مختلف تمامًا لأنهما شخصان رائعان، طبيعيان، متواضعان. لكن في الملعب يتحولان".

"عندما أرى باريديس، أعتقد أنه أعطى بوكا جونيورز دفعة كبيرة منذ وصوله. جعلهم أقوى، خاصة على أرضهم. جزء كبير من ذلك بسببه، بسبب أسلوب اللعب الذي يمنحه لهم، لأنه تمكن من تنظيم الفريق في الملعب".

"أعرف أن المجموعة منسجمة جدًا وهذا يظهر. أنا سعيد لأنه صديقي، أحبه كثيرًا، وكان يريد العودة بشدة. حقيقة أنه يؤدي بشكل جيد تجعلني أكثر سعادة".

الأرجنتين في كأس العالم

"الحقيقة أننا نملك لاعبين استثنائيين، وقد ظهر ذلك لسنوات خاصة الرغبة والحماس منذ أن تولى ليونيل سكالوني المسؤولية".

"العقلية التي يمتلكها الجميع. إنها مجموعة مليئة بالفائزين، بعقليات قوية، يريدون الفوز أكثر، وهذا معدي. تراه في التدريبات، في المباريات. تراهم يتدربون ويقدمون كل شيء".

"نحن مجموعة مذهلة منسجمة جدًا، لكن في مباريات التدريب أو بعض التمارين، إذا كان عليهم أن يلعبوا بقوة، فإنهم يفعلون ذلك. الجميع يقدم كل ما لديه، وهذه قوة كبيرة لهذه المجموعة ولهذه المنتخب، سكالوني وطاقمه بنوا كل هذا. الأجواء اليومية تأتي منهم".

"لاعبون جدد يستمرون في الظهور؛ إلى جانب الموجودين بالفعل، تظهر وجوه جديدة. عندما تكون المجموعة هكذا، يكون من السهل على القادمين الجدد الاندماج".

"الأرجنتين يجب أن تستفيد من هذه اللحظة. الفوز بكأس العالم يمنحك الثقة والراحة للاستعداد للمسابقات بشكل مختلف".

عبقرية ليونيل سكالوني

"أعتقد أنه منذ اليوم الأول وضع فكرة، وأفضل شيء فعله إلى جانب طريقة عيشه للمباراة أو كيفية إعداده لها هو قربه من المجموعة".

"طريقة تعامله مع اللاعبين، طريقة تواصله مع كل واحد منهم، لأنه يعرفهم كأشخاص ويعرف كيف يتحدث مع كل واحد، لأنه بنى هذا الفريق بنفسه، جلب لاعبين جدد، حتى لاعبين لم يكونوا معروفين في كرة القدم الأرجنتينية".

"بغض النظر عن مكان لعبهم، فهو يعتبرهم. هذا يبقي اللاعبين الأرجنتينيين متحمسين، لأنهم يعرفون أنه في أي لحظة يمكن استدعاؤهم إذا كانوا يقدمون أداءً جيدًا في ناديهم".

"إنها حافز إضافي. سكالوني هو من حقق كل ذلك، كان شخصية كلاعب. الآن أصبح أكثر جدية وتغير. لكن كزميل كان مختلفًا تمامًا".

"كان دائمًا يمزح ولا يتوقف. بالنسبة لنا نحن الأصغر سنًا، كان دائمًا قريبًا، دائمًا ما أمزح معه. أقول له إنه في كأس العالم 2006 ركلني في كل مكان".

"فيرد علي: 'هذا كذب'، فأقول له 'أنت لا تتذكر، لكنك تعرف كم ركلتني بقوة'".

"نحن من ذلك الوقت معًا، وكما يقول، كان قريبًا منا، حتى عندما كان مع خورخي سامباولي، كان زميلًا، وبسبب شخصيته كان قريبًا من المجموعة، يتحدث مع الجميع، يعرفنا جميعًا".

"منذ أن أصبح المدرب الرئيسي، بقيت اتصالاتنا كما هي تمامًا، نتحدث كثيرًا، وهو كذلك مع الجميع. هذه أفضل صفاته: أن يكون نفسه، أن يكون مباشرًا، أن يقول ما يجب أن يقوله لكل واحد. إلى جانب ذلك، هو مدرب ممتاز في إعداد المباريات، دراسة نقاط ضعف الخصوم، ومعرفة أين يمكن أن يؤذونا. إنه رائع".

العودة إلى روزاريو

"حسنًا، دائمًا أقول إنني أحاول أن أكون نفسي وأعيش يومًا بيوم كما أنا".

"دون تظاهر أو تصرف بناءً على من يشاهد أو ما قد يقوله الناس. لدي شخصيتي، أنا هكذا، وأعيش بهذه الطريقة".

"أنا شخص خاص جدًا مع دائرتي، عائلتي، أصدقائي، وبالنسبة لي أفضل شيء هو عندما يأتي ديسمبر ويمكنني الذهاب إلى روزاريو لقضاء العطلات مع أهلي".

"طوال حياتي ومسيرتي كنت على نفس الحل، ديسمبر يعني الذهاب إلى الأرجنتين وقضاء العطلات هناك".

"كانت لدي خلافات مع بيب جوارديولا لأن التواريخ أحيانًا لم تكن مناسبة أو لم أكن أرغب في ذلك. لكنه كان دائمًا يفهم، ويمنحني الإذن".

"بالنسبة لي كان ذلك دفعة كبيرة. كنت أعود بحافز أكبر بكثير لأنني حصلت على ما أحب: العودة إلى روزاريو، التواجد مع الأصدقاء والعائلة. يوميًا، أعيش بنفس الطريقة. أوصل الأولاد إلى المدرسة، أذهب للتدريب، نعود بعد الظهر مع الأولاد، وأعيش حياة طبيعية جدًا، عائلية جدًا".

جوارديولا الفريد

"التقيت به مرة واحدة، لكنني لم أكن أعرفه، لم تكن لدينا علاقة حتى أصبح مدربنا في برشلونة. بيب فريد من نوعه. هناك مدربون رائعون للغاية، لكنه يمتلك شيئًا خاصًا بالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق".

"الطريقة التي يرى بها الأشياء، يعد بها المباريات، يتواصل... بالنسبة لي هو الأفضل، كنا محظوظين أننا اجتمعنا جميعًا في برشلونة هو ونحن جميعًا. كان لديه القطع التي يحتاجها لما يريد."

"ثم ذهب إلى مكان آخر واستمر في الفوز. الأمر ليس مجرد الفوز؛ بل كيف تلعب فرقته. فعل ذلك في بايرن، وفعل ذلك في سيتي".

"حتى وإن لم يفز بدوري الأبطال مع بايرن، فقد غيّر طريقة لعب كرة القدم في ألمانيا، حيث كانوا معتادين على أسلوب مختلف. وفي إنجلترا فعل الشيء نفسه... هو لا يغير فريقًا فقط، بل يغير كيف تلعب البطولة بأكملها."

"من البداية كانت لدينا علاقة رائعة. كان بيب قريبًا جدًا، تحدثنا كثيرًا، وتعلمت منه قدرًا هائلًا، أضاف أشياء أكثر إلى لعبي فوق ما كنت أعرفه بالفعل. تعلمت الكثير معه كيف أتحرك، كيف أقرأ المساحات".

"كان حتى من وضعني كمهاجم وهمي؛ في فرق شباب برشلونة كنت ألعب خلف المهاجم. كانت تلك فعليًا مركزي. حتى عندما ظهرت لأول مرة مع [فرانك] ريكارد ولاحقًا مع بيب، وضعوني كجناح، لكنني لم ألعب هناك حقًا من قبل".

"لكنني واصلت إضافة أشياء إلى لعبي واستمررت في النمو كرويًا أيضًا".

أفضل عام في مسيرته

"لا أعرف، الأمر صعب يعتمد على كيف تنظر إليه".

"لا أحب الإحصائيات؛ اليوم كل شيء يتعلق بها. أحب أن أكون منخرطًا جدًا في المباراة. كانت هناك سنوات فزنا فيها بكل شيء: الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا مع المنتخب، الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة".

"الأمر صعب. في 2012، سجلت حوالي 91 هدفًا. لم ألعب من أجل ذلك، لم أهتم به أبدًا".

"لم يكن في ذهني أن أصنع تمريرة حاسمة فقط لكسر رقم قياسي أو لتجاوز شخص آخر. من الصعب اختيار عام واحد؛ لحسن الحظ كان لدي العديد من الأعوام الرائعة".

أهمية العائلة

"بالنسبة لي، العائلة هي كل شيء، الأهم على الإطلاق، كانوا دائمًا بجانبي. كانت هناك لحظات صعبة. عانينا كثيرًا مع المنتخب. هم يعانون أكثر منا".

"في برشلونة فزنا بكل شيء، ثم كنت أعود إلى المنتخب، الأمور لم تكن تسير بشكل جيد، وكان الناس يسبونني؛ قالوا إنني لا أشعر بالقميص، وإنه يجب ألا ألعب بعد الآن. عائلتي بقيت في الأرجنتين وشاهدت كل البرامج الرياضية، والداي وإخوتي مروا بوقت صعب جدًا."

"كنت محظوظًا أنني دائمًا أملك عائلتي. نحن قريبون جدًا. نفس الشيء مع عائلة [زوجتي] أنتونيللا. أستمتع بوجودهم جميعًا قريبين، لأن في النهاية، هذا ما يهم أكثر".

صعوبة كأس العالم

"نعم، أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة وسنحاول مرة أخرى. بعد ذلك، يمكن لتفاصيل صغيرة أن تخرجك".

"أي منتخب يمكن أن يعقد الأمور، تصطدم الكرة بالقائم وتخرج، أو تخسر بركلات الترجيح. حتى وإن فزنا بركلات الترجيح، كنا متفوقين في المباراة ضد هولندا وضد فرنسا، ومع ذلك انتهى بنا الأمر إلى ركلات الترجيح. كان لدينا الوحش، إيميليانو مارتينيز، الذي ساعدنا على الفوز، لكن يمكنك أيضًا أن تذهب إلى ركلات الترجيح وتخسر".

"من الصعب جدًا الفوز بكأس العالم. إنه شيء تعيشه بشكل مختلف: كمشاهد، كلاعب، وكشخص مشجع. الآن، بالنظر إلى المجموعة، أنا متأكد أنهم سيقاتلون".

"الفوز أزال عبئًا هائلًا عن كاهلنا. اللعب بدون ذلك الضغط هو راحة، لكن في الوقت نفسه لا يضمن شيئًا، لأن الجميع يريد أن يهزم بطل العالم".

"هناك منتخبات رائعة جدًا، إسبانيا، فرنسا مرة أخرى، إنجلترا، البرازيل التي لم تفز منذ فترة وتريد الفوز مرة أخرى، وأيضًا ألمانيا".

كأس العالم 2026

"الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. سكالوني يفهم، وقد ناقشنا الأمر كثيرًا".

"دائمًا ما يقول لي إنه يود أن أكون هناك بأي دور. لدينا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".

"آمل أن أكون هناك. قلت من قبل إنني أحب أن أكون هناك".

"في أسوأ الأحوال، سأكون هناك أشاهدها مباشرة، لكنها ستكون مميزة. كأس العالم مميز للجميع، لأي بلد، خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".

"فايناليسيما" ضد إسبانيا

"لا، بصراحة لا. لم يتم حتى تأكيد ما إذا كانت ستُلعب أم لا. لا يعرفون حتى إذا كان سيحدث ذلك".

"لكن بصراحة، وجود فترة إعداد في منتصف الموسم يغير كل شيء بالنسبة لي".

"إنه مثل بدء موسم جديد من الصفر، ووجود فترة إعداد في المنتصف سيساعدني كثيرًا لأن اللاعبين الأوروبيين يصلون إلى النهائيات وهم يحملون الكثير من المباريات في أرجلهم، كما هو الحال دائمًا. باستثناء قطر، التي كانت في منتصف الموسم، وشعر الكثيرون بتحسن لأن الحمل كان أقل".

"أعتقد أن الشيء نفسه سيحدث لي".