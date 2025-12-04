اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتستأنف مباريات ربع نهائي البطولة غدا الجمعة.

وحسم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز تأهله إلى نصف لانهائي بعد تغلبه على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون مقابل.

أخبار متعلقة:
اسكواش - المصرية الرابعة.. هانيا الحمامي تتصدر التصنيف العالمي لأول مرة اسكواش - 3 مصريين في نهائي الرجال والسيدات.. وخسارة مفاجأة لهانيا الحمامي اسكواش - أمينة عرفي وأبو الغار يتوجان بلقب الصين المفتوحة اسكواش – خماسي مصري في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة

أما على مستوى السيدات فنجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلبت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتلعب أمينة عرفي ظهر الجمعة أمام اليابانية ساتومي واتانابي في ربع النهائي.

بينما على مستوى الرجال يواجه يوسف إبراهيم، الكولومبي ميجيل رودريجيز.

وجاءت مواعيد نصف النهائي حتى الآن كالآتي:

السبت 6 ديسمبر

هانيا الحمامي × نور الشربيني - 11:30 ظهرا

مصطفى عسل × الإنجليزي جونا بريانت - 12:30 ظهرا

اسكواش هانيا الحمامي نور الشربيني
نرشح لكم
كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يخسر أمام المغرب في نهائي دورة شمال إفريقيا برشلونة يعلن غياب أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور 12-0.. منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يكتسح ليبيا ويتأهل لنهائي دورة شمال إفريقيا اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة تشكيل شابات مصر - حبيبة عصام تقود الهجوم أمام ليبيا في بطولة شمال إفريقيا اسكواش – ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة هونج كونج
أخر الأخبار
كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس 4 دقيقة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - أكرم عفيف أساسي مع قطر.. وخربين يقود هجوم سوريا 16 دقيقة | كأس العرب
حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني 32 دقيقة | أمريكا
اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة ساعة | رياضة نسائية
كأس مصر - الجونة يفوز على بترول أسيوط.. وينتظر الفائز من بيراميدز ومسار ساعة | الكرة المصرية
تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس العرب - فلسطين (2)-(2) تونس.. الحارس يمنع الثالث 2 ساعة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - ثلاثي الدوري المصري أساسي في مواجهة فلسطين ضد تونس 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518470/اسكواش-ثلاثي-مصري-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-هونج-كونج-المفتوحة