اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتستأنف مباريات ربع نهائي البطولة غدا الجمعة.

وحسم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز تأهله إلى نصف لانهائي بعد تغلبه على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى السيدات فنجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلبت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتلعب أمينة عرفي ظهر الجمعة أمام اليابانية ساتومي واتانابي في ربع النهائي.

بينما على مستوى الرجال يواجه يوسف إبراهيم، الكولومبي ميجيل رودريجيز.

وجاءت مواعيد نصف النهائي حتى الآن كالآتي:

السبت 6 ديسمبر

هانيا الحمامي × نور الشربيني - 11:30 ظهرا

مصطفى عسل × الإنجليزي جونا بريانت - 12:30 ظهرا