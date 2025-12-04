كأس مصر - الجونة يفوز على بترول أسيوط.. وينتظر الفائز من بيراميدز ومسار

حجز نادي الجونة مقعدا في دور الـ16 بمنافسات كأس مصر عقب الفوز على بترول أسيوط.

وفاز الجونة على بترول أسيوط 2-1 ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل أحمد عبد الرسول، ومحمد النحاس هدفي الجونة في شباك بترول أسيوط.

فيما أحرز محمود كمال هدف نادي بترول أسيوط الوحيد.

الفوز منح الجونة بطاقة التأهل لدور الـ16 في انتظار الفائز من بيراميدز ومسار.

وافتتح أحمد عبد الرسول التسجيل لنادي الجونة في شباك بترول أسيوط عند الدقيقة 55.

وأهدر محمد النحاس فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة.

وعاد النحاس ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

جووووول ⚽️ محمد النحاس يضع الهدف الثاني للجونة الجونة 2 : 0 بترول أسيوط pic.twitter.com/vA3HlNuL7s — ON Sport (@ONTimeSports) December 4, 2025

وقلص محمود كمال النتيجة وسجل هدف بترول أسيوط الوحيد بعد خطأ من حسن شاهين حارس الجونة.

وحافظ لاعبو الجونة على التقدم في النتيجة حتى صافرة النهاية.