كأس مصر - الجونة يفوز على بترول أسيوط.. وينتظر الفائز من بيراميدز ومسار

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

الجونة يفوز على بترول أسيوط في كأس مصر

حجز نادي الجونة مقعدا في دور الـ16 بمنافسات كأس مصر عقب الفوز على بترول أسيوط.

وفاز الجونة على بترول أسيوط 2-1 ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل أحمد عبد الرسول، ومحمد النحاس هدفي الجونة في شباك بترول أسيوط.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16 كأس مصر – فاركو إلى دور الـ 16 بثنائية ضد تليفونات بني سويف وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب كأس مصر - بتروجت يعاقب دجلة بهدف هادي رياض ويتأهل لدور الـ16

فيما أحرز محمود كمال هدف نادي بترول أسيوط الوحيد.

الفوز منح الجونة بطاقة التأهل لدور الـ16 في انتظار الفائز من بيراميدز ومسار.

وافتتح أحمد عبد الرسول التسجيل لنادي الجونة في شباك بترول أسيوط عند الدقيقة 55.

وأهدر محمد النحاس فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة.

وعاد النحاس ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وقلص محمود كمال النتيجة وسجل هدف بترول أسيوط الوحيد بعد خطأ من حسن شاهين حارس الجونة.

وحافظ لاعبو الجونة على التقدم في النتيجة حتى صافرة النهاية.

كأس مصر الجونة بترول أسيوط
نرشح لكم
مران الزمالك - تصعيد 8 لاعبين شباب ومشاركة حمدي بعد زفافه استعدادا للكهرباء منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يتعادل في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي منتخب المغرب: الفحوصات الطبية أثبتت تأكد غياب بنشرقي عن كأس العرب تقرير تونسي: أحمد الجفالي بدأ الخطوات الرسمية لفسخ تعاقده مع الزمالك مواعيد مباريات الخميس 4 ديسمبر 2025.. كأس مصر ومواجهتان ببطولة العرب وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
الأهلي طرابلس يشكر مصر وينتقد الاتحاد الليبي بعد أحداث نهائي الكأس 4 دقيقة | الوطن العربي
البدري يتفوق على طارق مصطفى.. الأهلي طرابلس بطل كأس ليبيا 30 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى 54 دقيقة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518469/كأس-مصر-الجونة-يفوز-على-بترول-أسيوط-وينتظر-الفائز-من-بيراميدز-ومسار