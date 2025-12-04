تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة

يبدو أن برشلونة يدرس إمكانية استعادة المدافع إينيجو مارتينيز، بعد أن عانى الفريق من المشاكل الدفاعية هذا الموسم رغم استقرار التشكيلة الأساسية إلى حد كبير.

وغادر مارتينيز الفريق الصيف الماضي صوب النصر السعودي بعقد مربح، بعد أن كان فقدان المدافع أثر على خطة هانز فليك في مركز قلب الدفاع.

وكشفت قناة 8TV الإسبانية عن اهتمام برشلونة بعودة مارتينيز إلى برشلونة من جديد.

وأشار التقرير إلى أن احتمالية عودة مارتينيز إلى برشلونة في يناير المقبل ليست مستحيلة.

لكن صفقة العودة تواجه تحديات، أبرزها تفاوض مارتينيز على فسخ عقده مع النصر، الذي استعان به لتعويض رحيل إيمريك لابورت، إضافة إلى الوضع المالي لبرشلونة.

ولا يزال برشلونة يتجاوز سقف الرواتب، ما يجعل تسجيله أمرا صعبا حتى بدون دفع أي مقابل مالي.

ويبدو أن فليك بدأ يفقد الثقة في كريستنسن وأراوخو كخيارات مركزية، ما يجعل عودة مارتينيز أقرب إلى أن تكون الحل الأكثر أمانا للفريق الكتالوني في الفترة المتبقية من الموسم.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.