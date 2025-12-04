مباشر كأس العرب - فلسطين (2)-(2) تونس.. الحارس يمنع الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبدأ منتخب فلسطين مشواره بالفوز على قطر 1-0 فيما خسرت تونس بنفس النتيجة من سوريا.

ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون نقاط.

ق 89: الحارس يمنع بقبضة يده فرصة محققة لتونس

ق 85: جوووول زيد قنبر يخطف التعادل لفلسطين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

منتخب فلسطين يعود ✨ تسديدة رائعة من حامد الحمدان تقلص الفارق بهدف في شباك منتخب تونس⚽💥#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/FBPVR0ln4H — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025

ق 62: جوووول حامد حمدان يقلص الفارق بتسديدة صاروخية

بأسيست ومجهود كبير من محمد بن رمضان ✅ منتخب تونس يعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق فراس شواط 🇹🇳⚽#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/XypXT0AR8Y — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025

ق 51: جوووول فراس شواط يسجل من صناعة بن رمضان بعد مجهود فردي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: التعادل يضيع عن طريق محمد صالح الذي مرت القدم من تحت أقدامه أمام المرمى بعد عرضية حامد حمدان

ق 15: جووول العيوني يتقدم لتونس من ركلة ركنية مستفيدا من تخبط الدفاع.

بداية اللقاء