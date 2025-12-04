انتهت كأس العرب - فلسطين (2)-(2) تونس.. تعادل مثير
الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 16:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وبدأ منتخب فلسطين مشواره بالفوز على قطر 1-0 فيما خسرت تونس بنفس النتيجة من سوريا.
ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون نقاط.
نهاية اللقاء بالتعادل
ق 89: الحارس يمنع بقبضة يده فرصة محققة لتونس
هدف|
منتخب فلسطين يتعادل 2-2 مع تونس عن طريق زيد القنبر في الدقيقة 85#فلسطين_تونس
ق 85: جوووول زيد قنبر يخطف التعادل لفلسطين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
منتخب فلسطين يعود ✨
ق 62: جوووول حامد حمدان يقلص الفارق بتسديدة صاروخية
بأسيست ومجهود كبير من محمد بن رمضان ✅
ق 51: جوووول فراس شواط يسجل من صناعة بن رمضان بعد مجهود فردي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: التعادل يضيع عن طريق محمد صالح الذي مرت القدم من تحت أقدامه أمام المرمى بعد عرضية حامد حمدان
هدف|
منتخب تونس يتقدم 1-0 على فلسطين عن طريق لعيوني في الدقيقة 16#فلسطين_تونس
ق 15: جووول العيوني يتقدم لتونس من ركلة ركنية مستفيدا من تخبط الدفاع.
بداية اللقاء