انتهت كأس العرب - فلسطين (2)-(2) تونس.. تعادل مثير

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

منتخب تونس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبدأ منتخب فلسطين مشواره بالفوز على قطر 1-0 فيما خسرت تونس بنفس النتيجة من سوريا.

ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون نقاط.

أخبار متعلقة:
هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل مؤتمر مساعد رينار: سنقوم بكل ما بوسعنا في غيابه.. ودرسنا جزر القمر جيدا تشكيل كأس العرب - ثلاثي الدوري المصري أساسي في مواجهة فلسطين ضد تونس

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء بالتعادل

ق 89: الحارس يمنع بقبضة يده فرصة محققة لتونس

ق 85: جوووول زيد قنبر يخطف التعادل لفلسطين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 62: جوووول حامد حمدان يقلص الفارق بتسديدة صاروخية

ق 51: جوووول فراس شواط يسجل من صناعة بن رمضان بعد مجهود فردي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: التعادل يضيع عن طريق محمد صالح الذي مرت القدم من تحت أقدامه أمام المرمى بعد عرضية حامد حمدان

ق 15: جووول العيوني يتقدم لتونس من ركلة ركنية مستفيدا من تخبط الدفاع.

بداية اللقاء

كأس العرب فلسطين تونس
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) قطر.. بداية المباراة كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس تشكيل كأس العرب - أكرم عفيف أساسي مع قطر.. وخربين يقود هجوم سوريا تشكيل كأس العرب - ثلاثي الدوري المصري أساسي في مواجهة فلسطين ضد تونس مؤتمر مساعد رينار: سنقوم بكل ما بوسعنا في غيابه.. ودرسنا جزر القمر جيدا خارج كأس العرب.. تفاصيل إصابة كريم فؤاد ومدة غيابه مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب ألا نتراجع أمام السعودية كأس العرب - مؤتمر سكتيوي: بنشرقي ومهري كانا في قمة مستواهما.. والإرهاق سبب غياب بنتايك
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) قطر.. بداية المباراة 16 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حمدان قاد الفدائي لعودة رائعة.. فلسطين تخطف نقطة مثيرة من تونس 29 دقيقة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - أكرم عفيف أساسي مع قطر.. وخربين يقود هجوم سوريا 41 دقيقة | كأس العرب
حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني 58 دقيقة | أمريكا
اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة 2 ساعة | رياضة نسائية
كأس مصر - الجونة يفوز على بترول أسيوط.. وينتظر الفائز من بيراميدز ومسار 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت كأس العرب - فلسطين (2)-(2) تونس.. تعادل مثير 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518467/انتهت-كأس-العرب-فلسطين-2-2-تونس-تعادل-مثير