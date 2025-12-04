تشكيل كأس العرب - ثلاثي الدوري المصري أساسي في مواجهة فلسطين ضد تونس

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

فلسطين - قطر - حامد حمدان

يتواجد ثلاثي الدوري المصري في التشكيل الأساسي فلسطين ضد تونس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العرب.

وبدأ خالد النبريص وحامد حمدان في تشكيل الفدائي الأساسي، فيما يقود محمد علي بن رمضان الوسط في نسور قرطاج أساسيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك لمنتخبي فلسطين وتونس على الترتيب.

وبدأ منتخب فلسطين مشواره بالفوز على قطر 1-0 فيما خسرت تونس بنفس النتيجة من سوريا.

وجاء تشكيل فلسطين

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – مصعب البطاط – وجدي نبهان

الوسط: عميد صوافطة – إيمليو سابا – حامد حمدان – عميد محاجنة

الهجوم: خالد النبريص – زيد القنبر

وعلى مقاعد البدلاء: مهدي عاصي – عبد الهادي ياسين – خالد أو الهيجا – ياسر حمد – مصطفى زيدان – أحمد طه – أحمد القاق – محمود أبو وردة – عدي خروب – تامر صيام – عدي الدباغ

وجاء تشكيل تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول – محمد بن علي – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي

الوسط: فرجاني ساسي – حسام تقا – محمد علي بن رمضان

الهجوم: عمر العيوني – فراس شواط – إسماعيل الغربي

وعلى مقاعد البدلاء: بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – معتز النفاتي – أسامة الحدادي – مروان الصحراوي – شهاب الجبالي – ريان عنان – نسيمن دنداني – سيف الجزيري

ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون نقاط.

