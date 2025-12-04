مؤتمر مساعد رينار: سنقوم بكل ما بوسعنا في غيابه.. ودرسنا جزر القمر جيدا

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

فرنسوا رودريجيز - مؤتمر منتخب السعودية

شدد الفرنسي فرنسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة جزر القمر.

ويقود رودريجيز تدريب السعودية أمام جزر القمر في غياب مواطنه هيرفي رينار الذي توجه لحضور قرعة كأس العالم 2026.

وقال رودريجيز في مؤتمر صحفي: "كان من المهم أن نبدأ البطولة بانتصار، وهذا ما فعلناه أمام عمان. سنلعب أمام جزر القمر ونحترم جداً هذا الفريق ونريد الاستمرار للتأكيد على انتصارنا الأول".

وأضاف "جزر القمر لديها مجموعة جيدة خاصة في الجوانب الدفاعية، وليس لدينا خطة خاصة لإيقاف لاعب محدد".

وشدد "سنقوم بكل ما بوسعنا في غياب رينارد. فريق العمل لدي يعمل بكامل طاقته لمساعدتي وسنبذل ما بوسعنا للانتصار. رينارد سيكون غائباً عن مواجهة جزر القمر فقط، وسأمثله في مواجهة الغد، وسيكون موجوداً معنا في مواجهة المغرب".

وأتم "نحن نحضر بالرغبة والإرادة للانتصار، لدينا خطة ونعمل مع الجهاز الفني. نحن جاهزون ولدينا رغبة لتحقيق البطولة، وسنواجه فرقا صعبة ومستعدون لمواجهة الجميع".

ويحضر رينار قرعة كأس العالم 2026 مساء الجمعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفاز منتخب السعودية على عمان 2-1، ويستعد لمواجهة جزر القمر غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من كاس العرب.

