لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل

أثار جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع الفريق.

ويأتي ذلك بعد جلوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين تحت قيادة أرني سلوت في الدوري.

وقال ريدناب في تصريحات لشبكة سكاي: "لا أعتقد أن صلاح سيقبل الاستمرار كلاعب بديل في ليفربول وبذلك الأمور ستتجه نحو رحيله عن الفريق".

وشدد "لا يمكن أن يكون صلاح سعيدا بدور اللاعب البديل، سواء حدث ذلك في يناير أو الصيف، لا أرى إلا نتيجة واحدة فقط".

واختتم ريدناب تصريحاته "هذا يحدث حين يفقد اللاعب ثقته في المدرب فبالتالي يصبح الوضع معقدا".

وسجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم رغم توقيعه عقدا جديدا في الصيف.

ورفع صلاح معدّل إحباطه خلال مواجهة سندرلاند التي انتهت بالتعادل 1-1 في آنفيلد، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

وتعادل ليفربول لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وظل ليفربول ثامنا برصيد 22 نقطة، فيما ظل سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة.