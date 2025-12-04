لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 15:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أثار جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع الفريق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويأتي ذلك بعد جلوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين تحت قيادة أرني سلوت في الدوري.

وقال ريدناب في تصريحات لشبكة سكاي: "لا أعتقد أن صلاح سيقبل الاستمرار كلاعب بديل في ليفربول وبذلك الأمور ستتجه نحو رحيله عن الفريق".

أخبار متعلقة:
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. وعودة أليسون وفيرتز أمام وست هام في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام

وشدد "لا يمكن أن يكون صلاح سعيدا بدور اللاعب البديل، سواء حدث ذلك في يناير أو الصيف، لا أرى إلا نتيجة واحدة فقط".

واختتم ريدناب تصريحاته "هذا يحدث حين يفقد اللاعب ثقته في المدرب فبالتالي يصبح الوضع معقدا".

وسجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم رغم توقيعه عقدا جديدا في الصيف.

ورفع صلاح معدّل إحباطه خلال مواجهة سندرلاند التي انتهت بالتعادل 1-1 في آنفيلد، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

وتعادل ليفربول لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وظل ليفربول ثامنا برصيد 22 نقطة، فيما ظل سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم ونجح في تغيير طريقة اللعب بألمانيا وإنجلترا تقرير: بند يسمح برحيل رافينيا إلى الدوري السعودي بشرط جزائي أقل شبكة ESPN: قلق في ريال مدريد بسبب إصابة ألكسندر أرنولد أمام بلباو أونيل وبطل الكرة الأمريكية ونجم هوكي الجليد يساعدون فيرديناند بسحب قرعة كأس العالم 2026 سلوت يتحدث عن سوء الحظ أمام سندرلاند وموقف صلاح من مواجهة ليدز ماريسكا: ليلة سيئة جداً بعد خسارة مستحقة أمام ليدز أرتيتا: سعيد بالصلابة الدفاعية أمام برينتفورد.. وننتظر الفحوصات الطبية لرايس وموسكيرا كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب - فلسطين (0)-(0) تونس.. بداية اللقاء 15 دقيقة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - ثلاثي الدوري المصري أساسي في مواجهة فلسطين ضد تونس ساعة | كأس العرب
مؤتمر مساعد رينار: سنقوم بكل ما بوسعنا في غيابه.. ودرسنا جزر القمر جيدا ساعة | كأس العرب
لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل ساعة | الكرة الأوروبية
هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب ساعة | أمريكا
ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم ونجح في تغيير طريقة اللعب بألمانيا وإنجلترا ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: بند يسمح برحيل رافينيا إلى الدوري السعودي بشرط جزائي أقل ساعة | الدوري الإسباني
خارج كأس العرب.. تفاصيل إصابة كريم فؤاد ومدة غيابه 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518464/لاعب-ليفربول-السابق-صلاح-لن-يقبل-دور-اللاعب-البديل-وسيرحل