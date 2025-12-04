هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

لويس سواريز يحتفل بالتسجيل مع ناسيونال

كشف فلافيو بيرشمان نائب رئيس النادي ناسيونال موقفه من عودة لويس سواريز إلى النادي الأوروجوياني مرة أخرى.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ناسيونال

وحقق ناسيونال لقب الدوري الأوروجوياني بالفوز على بنيارول غريمه التقليدي في النهائي بنتيجة 3-2.

وقال بيرشمان في تصريحات نقلتها صحيفة "إل بايس" المحلية: "فجأة، لم يعد سواريز لاعبا أساسيا في إنتر ميامي في الفترة الأخيرة من الدوري الأمريكي، لكنه الآن يلعب في النهائيات، لذا لا أعرف"

أخبار متعلقة:
أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي إيقاف سواريز وبوسكيتس بسبب أحداث نهائي كأس الدوريات سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز

وأكمل "ليس مرجحا أن سواريز لم يشعر بمودة ودعم الجماهير هنا، كانت تجربة رائعة، وهو لاعب لا يفكر أحد في تركه. إذا أراد العودة أو سنحت له الفرصة، فهو يعلم أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها. وإذا كان يعتقد أن أفضل شيء هو إنهاء مسيرته هنا، فمرحبا به".

وأردف إذا تواصل مع سواريز قائلا: "إذا رأيت تقدما في الأمور، نعم، لكن لدينا الوقت. ديسمبر شهر طويل بالنسبة لنا، وأطول بالنسبة للجميع".

صاحب الـ 38 عاما ينتهي تعاقده مع إنتر ميامي بنهاية الموسم الجاري ويستعد لخوض نهائي الدوري الأمريكي يوم السبت المقبل.

ولعب سواريز في الفترة من يوليو 2022 وحتى نهاية العام مع ناسيونال في ولاية ثانية وقاده لحسم لقب الدوري 2022.

وكان سواريز قد فاز في الولاية الأولى قد فاز بلقبي الدوري الأوروجوياني قبل بدء تجربته الاحترافية في أوروبا بقمصان أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وخاض سواريز في 2022 مع ناسيونال 16 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

View this post on Instagram

A post shared by FilGoal (@filgoal)

ناسيونال لويس سواريز الدوري الأوروجوياني
نرشح لكم
حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني رغم مباراة الجولة الأخيرة.. جلوبو: فلامنجو يطير إلى قطر يوم السبت رغم إصابة الركبة.. هاتريك نيمار يحافظ على حظوظ سانتوس بالبقاء في الدوري البرازيلي منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يتعادل في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي أونيل وبطل الكرة الأمريكية ونجم هوكي الجليد يساعدون فيرديناند بسحب قرعة كأس العالم 2026 منافس بيراميدز المحتمل - لقب جديد لـ فيليبي.. فلامنجو يتوج بالدوري البرازيلي تقرير: "مراجعة الركلات الركنية".. فيفا يجري تعديلا على تقنية الفيديو في كأس العالم دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله
أخر الأخبار
كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين ساعة | كأس العرب
كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية ساعة | كأس العرب
البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز ساعة | الوطن العربي
علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة" ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية ساعة | كرة سلة
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل حامد حمدان يكشف عن مستقبل اللاعب وتفاصيل الاتفاق مع الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518463/هل-يعود-لويس-سواريز-إلى-ناسيونال-نائب-رئيس-النادي-يجيب