هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب

كشف فلافيو بيرشمان نائب رئيس النادي ناسيونال موقفه من عودة لويس سواريز إلى النادي الأوروجوياني مرة أخرى.

وحقق ناسيونال لقب الدوري الأوروجوياني بالفوز على بنيارول غريمه التقليدي في النهائي بنتيجة 3-2.

وقال بيرشمان في تصريحات نقلتها صحيفة "إل بايس" المحلية: "فجأة، لم يعد سواريز لاعبا أساسيا في إنتر ميامي في الفترة الأخيرة من الدوري الأمريكي، لكنه الآن يلعب في النهائيات، لذا لا أعرف"

وأكمل "ليس مرجحا أن سواريز لم يشعر بمودة ودعم الجماهير هنا، كانت تجربة رائعة، وهو لاعب لا يفكر أحد في تركه. إذا أراد العودة أو سنحت له الفرصة، فهو يعلم أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها. وإذا كان يعتقد أن أفضل شيء هو إنهاء مسيرته هنا، فمرحبا به".

وأردف إذا تواصل مع سواريز قائلا: "إذا رأيت تقدما في الأمور، نعم، لكن لدينا الوقت. ديسمبر شهر طويل بالنسبة لنا، وأطول بالنسبة للجميع".

صاحب الـ 38 عاما ينتهي تعاقده مع إنتر ميامي بنهاية الموسم الجاري ويستعد لخوض نهائي الدوري الأمريكي يوم السبت المقبل.

ولعب سواريز في الفترة من يوليو 2022 وحتى نهاية العام مع ناسيونال في ولاية ثانية وقاده لحسم لقب الدوري 2022.

وكان سواريز قد فاز في الولاية الأولى قد فاز بلقبي الدوري الأوروجوياني قبل بدء تجربته الاحترافية في أوروبا بقمصان أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وخاض سواريز في 2022 مع ناسيونال 16 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.