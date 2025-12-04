ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم ونجح في تغيير طريقة اللعب بألمانيا وإنجلترا

أشاد ليونيل ميسي بمدربه السابق بيب جوارديولا مؤكدا أنه الأفضل بين جميع المدربين وأنه يمتلك شيئا استثنائيا لا يتكرر.

وتحدث ميسي في مقابلة حصرية مع شبكة ESPN عن تأثير جوارديولا على مسيرته منذ بدايتها، بعدما قاد المدرب الإسباني برشلونة للتتويج بـ 14 لقبا خلال الفترة من 2008 إلى 2012.

وقال ميسي: "جوارديولا فريد. توجد أسماء كثيرة ممتازة لكن لديه شيئا مختلفا. بالنسبة لي هو الأفضل في العالم".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر برؤية التفاصيل وتحضير المباريات والتواصل مع اللاعبين فهو مدرب متكامل تماما. كنا محظوظين بوجوده في برشلونة ومع المجموعة التي كانت معنا تحققت كل تلك الإنجازات".

كما تحدث ميسي عن تجارب جوارديولا الأخرى قائلا: "ذهب إلى ألمانيا وغير طريقة اللعب هناك رغم عدم فوزه بدوري الأبطال. وفي إنجلترا فعل الشيء نفسه وغير أسلوب البطولة مع سيتي".

وقاد جوارديولا بايرن ميونيخ لحصد الدوري الألماني في مواسمه الثلاثة إلى جانب تتويج مانشستر سيتي بـ 18 لقبا منذ 2016 بينها ست بطولات دوري ولقب دوري أبطال أوروبا، كما احتفل مؤخرا بمباراته رقم 1000 كمدرب.

وتحدث ميسي عن تطلعاته مع منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكدا أن الفريق سيقاتل للدفاع عن لقبه.

واختتم ميسي تصريحاته "هذه المجموعة - منتخب الأرجنتين - ستبذل كل شيء مجددا. في كأس العالم يمكن أن يحدث أي شيء. التفاصيل الصغيرة قد تطيح بك. الكرة قد ترتطم بالقائم وتدخل أو تخرج وقد تخسر بركلات الترجيح".

وشارك ميسي في خمس نسخ من كأس العالم وتوج أخيرا باللقب بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي 2022 رغم الخسارة المفاجئة من السعودية في المباراة الافتتاحية.