تقرير: بند يسمح برحيل رافينيا إلى الدوري السعودي بشرط جزائي أقل

يواجه برشلونة خطر فقدان جناحه البرازيلي رافينيا الصيف المقبل رغم تجديد عقده حتى 2028.

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إسبانية عن وجود بند يتيح انتقاله إلى الدوري السعودي بشروط ميسرة مقارنة ببند الشرط الجزائي الأساسي.

ويرتبط رافينيا بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2028 ويتضمن العقد شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وكشفت إذاعة كتالونيا أن رافينيا ما زال يحظى باهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، إذ وصلت إليه عدة عروض تحضيرا لصيف 2026.

ويأتي ذلك بعد رفضه العرض الصيف الماضي. وتشير التقارير إلى أن المقابل المالي المعروض للاعب يستمر في الارتفاع.

وأوضحت الإذاعة أن رافينيا حرص على تضمين عقده الجديد بندا خاصا يسمح للأندية السعودية بدفع قيمة أقل من الشرط الجزائي البالغ مليار يورو، على أن يكون هذا البند فعالا بدءا من صيف 2026. وفضل اللاعب البقاء في برشلونة مجانا ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وتواجه إدارة برشلونة معادلة معقدة، إذ قد يمنح بيع رافينيا دفعة قوية لسقف الرواتب في النادي، خصوصا مع اقترابه من سن التاسعة والعشرين وتراجع قيمته السوقية مستقبلا.

في المقابل، يزداد تأثيره الفني على الفريق يوما بعد يوم، ما يدفع النادي لإعادة النظر في طريقة التعامل معه إذا أراد ضمان استمراره الصيف المقبل.

وكان رافينيا قد سجل هدفا في انتصار برشلونة على أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.