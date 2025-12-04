خارج كأس العرب.. تفاصيل إصابة كريم فؤاد ومدة غيابه

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 14:28

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - كريم فؤاد

أعلن أيمن زين طبيب منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وقال أيمن زين طبيب منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر حساب اتحاد الكرة على فيسبوك: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كريم فؤاد بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي".

وأوضح زين " ويستلزم علاجا تحفظيا لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، وهناك تنسيق كامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي".

وكان فؤاد قد توجه صباح اليوم رفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى "سبيتار" بالعاصمة القطرية الدوحة لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وبذلك بات كريم فؤاد خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان خلال المنافسات المتبقية من بطولة كأس العرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الغمارات مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

كريم فؤاد كأس العرب
