مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب ألا نتراجع أمام السعودية

شدد حمادي جامباي مدرب جزر القمر على صعوبة مهمة فريقه خلال مواجهة السعودية.

ويلعب منتخب جزر القمر ضد نظيره السعودي غدا الخميس ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال حمادي جامباي مدرب جزر القمر في مؤتمر صحفي: "سنلعب أمام المنتخب السعودي من أجل الفوز رغم فارق الإمكانيات. نحترم المنافس الذي يتمتع بجودة عالية ومهارات هجومية ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "ما تعلمناه أن نظل إيجابيين، الجميع شاهد الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني أمام المغرب، كل مباراة هي تحد جديد بالنسبة لنا".

وأتم "أمامنا مباراتين سنلعب للتأهل ولدينا طموحات لذلك، علينا اللعب الفوز وعدم الخسارة. شاهدنا مباراتنا أمام المغرب مرة أخرى وتناقشنا مع اللاعبين عن بعض الأخطاء، ويجب ألا نتراجع أمام السعودية".

وخسر جزر القمر في الجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 3-1.

فيما فاز المنتخب السعودي على عمان بهدفين مقابل هدف.