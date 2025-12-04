كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 13:36

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد سيدات

أعلن نادي الزمالك قائمة فريق سيدات الكرة الطائرة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية لسيدات الكرة الطائرة يوم 9 ديسمبر الجاري في البرازيل.

وشهدت قائمة سيدات الزمالك تحت قيادة أحمد فتحي المدير الفني ضم الصفقات الجديدة مع غياب مريم مصطفى.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من برايا كلوب البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي وأورلاندو فالكيريس الأمريكي.

وجاء موعد مباريات سيدات الزمالك كالآتي:

9 ديسمبر - برايا البرازيلي × الزمالك - 3 عصرا

10 ديسمبر - كونيجليانو الإيطالي × الزمالك - 10 مساء

11 ديسمبر - الزمالك × أورلاندو فالكيريس - 3 عصرا

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.

كرة طائرة سيدات الزمالك
