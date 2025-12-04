كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية

أعلن نادي الزمالك قائمة فريق سيدات الكرة الطائرة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية لسيدات الكرة الطائرة يوم 9 ديسمبر الجاري في البرازيل.

وشهدت قائمة سيدات الزمالك تحت قيادة أحمد فتحي المدير الفني ضم الصفقات الجديدة مع غياب مريم مصطفى.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من برايا كلوب البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي وأورلاندو فالكيريس الأمريكي.

وجاء موعد مباريات سيدات الزمالك كالآتي:

9 ديسمبر - برايا البرازيلي × الزمالك - 3 عصرا

10 ديسمبر - كونيجليانو الإيطالي × الزمالك - 10 مساء

11 ديسمبر - الزمالك × أورلاندو فالكيريس - 3 عصرا

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.