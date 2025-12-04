كأس العرب - مؤتمر سكتيوي: بنشرقي ومهري كانا في قمة مستواهما.. والإرهاق سبب غياب بنتايك

وصف طارق سكتيوي مدرب منتخب المغرب إصابة أشرف بنشرقي بالخسارة الكبرى لفريقه.

وتأكد غياب بنشرقي عن كأس العرب بسبب الإصابة.

وقال طارق سكتيوي مدرب المغرب في مؤتمر صحفي: "الإصابة حرمتنا من يوسف مهري وأشرف بنشرقي وحمزة هنوري. الثنائي بنشرقي ومهري كان في قمة مستواه فنيا وبدنيا".

وأضاف "الرباعي بنتايك والكرتي وحمدالله ومروان سعدان غاب عن المشاركة أمام جزر القمر تجنا للإرهاق".

وتابع "في منافسة مثل كأس العرب أي مدرب يرغب في أن يكون لديه لاعبين كاملي العدد".

وواصل "ما الذي يمنع المدرب العربي أو الإفريقي مِن أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ ونحن من ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور".

وأتم "المغرب يسير على الطريق الصحيح وباستراتيجية واضحة بفضل العمل الجاد خلال السنوات الماضية".

وكان بنشرقي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد رضا بلال طبيب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب عبر الاتحاد المغربي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بنشرقي في العضلة الخلفية للفخذ".

وأوضح "يحتاج بنشرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتأكد غيابه عن كأس العرب".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وتغلب منتخب المغرب على جزر القمر في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة أمام عمان غدا الجمعة.

