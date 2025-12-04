رغم مباراة الجولة الأخيرة.. جلوبو: فلامنجو يطير إلى قطر يوم السبت

يستعد فريق فلامنجو البرازيلي للسفر إلى قطر يوم السبت المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك فلامنجو في البطولة بعد تتويجه بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب بالميراس الأسبوع الماضي.

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية عن اتجاه بعثة فلامنجو إلى قطر يوم السبت استعدادا لخوض البطولة.

ويأتي ذلك رغم أن الجولة الختامية من الدوري البرازيلي ستقام يوم الأحد المقبل.

وصرح لويس إدواردو بابتيستا رئيس نادي فلامنجو لشبكة جلوبو: "لا نخوض أي مباراة لنخسرها، وأثبتنا ذلك هذا العام، وأعتقد أن كأس إنتركونتيننتال فرصة لنا لنُظهر للعالم أن فريقنا اليوم أقوى مما كان عليه في كأس العالم للأندية".

واختتم تصريحاته "أعتقد أننا سنصل كأس إنتركونتيننتال في حالة أفضل مما كنا عليه في كأس العالم للأندية، لذلك أتوقع أن نقدم أداء رائع".

وتوج فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي فجر اليوم الخميس بعد الفوز سيارا بهدف دون مقابل.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 78 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بالميراس أقرب منافسيه قبل الجولة الختامية.

ويلعب فلامنجو مباراته الختامية أمام ميراسول فجر يوم الأحد المقبل في مباراة تحصيل حاصل.

وكان قد حجز فلامنجو مقعده في كأس إنتركونتيننتال التي ستقام في قطر، ويستهل مشواره بمواجهة كروز أزول المكسيكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر، وفي حال الفوز يواجه بيراميدز بعدها بثلاثة أيام.

الفائز من اللقاء الثاني سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم 17 ديسمبر.