رغم إصابة الركبة.. هاتريك نيمار يحافظ على حظوظ سانتوس بالبقاء في الدوري البرازيلي

تألق نيمار مع فريق سانتوس وقاده للفوز على يوفينتودي بالجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وسجل نيمار ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال 18 دقيقة بالدقائق 56 و65 و73 على الترتيب.

وتأتي مشاركة نيمار رغم تقارير أكدت غيابه حتى نهاية شهر ديسمبر بسبب إصابة في الركبة.

وتحامل نيمار على نفسه من أجل صعوبة موقف سانتوس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.

وبعدما قاد نيمار سانتوس للفوز في آخر مباراتين رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويبتعد سانتوس بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط وقبل جولة من النهاية.

وتتنافس 5 فرق في الدوري البرازيلي على المقعدين المتبقيين للهبوط رفقة كل من يوفينتودي وسبورت ريسيف.

ويلعب سانتوس مباراته المقبلة أمام كروزيرو فجر الأحد المقبل.

ويحتاج سانتوس لنقطة واحدة من أجل ضمان البقاء بشكل رسمي أو عند خسارته تعثر ثلاثة فرق من ملاحقيه.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليسرى وحصل على إذن راحة لنهاية الموسم حتى لا تتفاقم الإصابة.