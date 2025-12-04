شبكة ESPN: قلق في ريال مدريد بسبب إصابة ألكسندر أرنولد أمام بلباو

تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني لريال مدريد بعد تعرض ترينت ألكسندر أرنولد لإصابة عضلية خلال مواجهة الفريق مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

ترينت أرنولد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتظر النادي نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة مع وجود تقارير إسبانية تفيد بإمكانية غيابه على الأقل حتى نهاية 2025.

وقدم ألكسندر أرنولد واحدة من أفضل مبارياته بقميص ريال مدريد، بعدما ساهم في الهدف الافتتاحي بتمريرة رائعة لكليان مبابي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 55 ويحل بدلاً منه راؤول أسينسيو.

وكشفت شبكة ESPN عن مواجهة ريال مدريد أيضاً أزمة أخرى بإصابة إدواردو كامافينجا لاعب الوسط بكدمة في الكاحل، إلا أن مصادر داخل النادي أوضحت أن إصابته أقل خطورة وسيخضع للمراقبة خلال الأيام المقبلة.

موسم ألكسندر أرنولد الأول في سانتياجو برنابيو منذ انتقاله من ليفربول الصيف الماضي لم يسلم من المشاكل البدنية، إذ غاب عن المباريات طيلة شهر بسبب إصابة في الفخذ خلال سبتمبر ووضع الفريق حينها في أزمة بغياب داني كارباخال أيضًا، وأجبر فيديريكو فالفيردي على اللعب كظهير أيمن بشكل مؤقت.

ومنذ عودته للملاعب الشهر الماضي، تعرض ألكسندر أرنولد لبعض الانتقادات بشأن مستواه خصوصًا مع تراجع نتائج ريال مدريد، غير أن أداؤه أمام أتلتيك بلباو أظهر تطوراً واضحاً.

ويترقب ريال مدريد نتائج الفحوصات الطبية، وسط آمال بتعافي اللاعب سريعاً وعودته لدعم التشكيلة الأساسية قبل المواجهات القادمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مجددا بعد سلسلة من التعادلات بالفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة عقب مرور 15 جولة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

ويستضيف ريال مدريد في مباراته المقبلة فريق سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.