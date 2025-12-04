وكيل إنزاجي يستبعد تعاقد الهلال مع نجم إنتر

استبعد فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي فكرة التعاقد مع فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر في الانتقالات الشتوية.

ويرغب الهلال في تعويض غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سيشارك مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا.

وقال باستوريلو عبر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "من الصعب التعاقد مع فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر في الانتقالات الشتوية بسبب اكتمال قائمة الأجانب بالنادي السعودي".

وأضاف "تنتظر إنزاجي الكثير من الصعوبات خلال الفترة المقبلة، لأنه سيفقد جهود المغربي ياسين بونو حارس المرمى والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بسبب مشاركتهما في بطولة كأس أمم إفريقيا".

واستدرك "لكن التعاقد مع لاعب من مواليد 2004 سيكون خيارا أكثر احتمالا من التوقيع مع لاعبي أجنبي فوق السن في الهلال".

وأتم وكيل المدرب الإيطالي "الأهم من كل ذلك، هو معرفة ما إذا كان الهلال يرغب بمثل هذا النوع من التعاقد في الفترة المقبلة".

وتقام بطولة إفريقيا في الفترة من 21 يناير حتى 18 فبراير بالمغرب.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بالتعاقد مع 8 لاعبين أجانب فوق السن، بالإضافة إلى لاعبين تحت السن بداية من مواليد 2004.

ولا يملك الهلال أماكن شاغرة بمقاعد اللاعبين فوق السن، بل إنه استبدل جواو كانسيلو بعد إصابته بالمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

