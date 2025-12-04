كأس العرب - مؤتمر كيروش: هدفي أكبر من نقاط المباراة أمام المغرب

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - قطر

كشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان عن محاولة بناء فريق قوي للمستقبل.

وأشار كيروش إلى أهمية مواجهة المغرب في الجولة الثانية من كأس العرب غدا الجمعة من أجل الاستمرار في البطولة.

وقال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان في المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد وفخور بالتواجد هنا مع منتخب عمان في تلك البطولة، ومستعدون للمباراة الصعبة أمام المغرب".

وشدد "سنقدم أفضل ما لدينا أمام المغرب لتحقيق نقاط المباراة من أجل الاستمرار في هذه البطولة".

وتابع "منتخب المغرب لديه نضج ووعي خططي، وعلينا التحسن في الهدوء أمام المرمى من أجل تسجيل الأهداف".

وأوضح كيروش "لعبنا بشكل جيد أمام منتخب السعودية ولعبنا بصورة دفاعية رائعة لكن علينا استغلال الفرص".

وشدد كيروش "قلت سابقا أن كرة القدم بسيطة، الهجوم والدفاع والغيابات كل ذلك جزء من اللعبة، وعليك التطور دفاعيا وهجوميا وخاصة من الناحية الذهنية لتتخذ قراراتك سريعا".

وبسؤاله عن إمكانية الفوز على المغرب مجددا أجاب "فزت على منتخب المغرب مرتين من قبل بالفعل، لكن لن تفوز بما فعلته في الماضي ولكن بإعداد فريق قوي وتحضيره".

وأوضح "منتخب عمان في هذه الفترة يسعى لإعادة بناء فريق من أجل المستقبل، ونحن نحترم متخب المغرب الذي يضم لاعبين جيدين".

وكشف كيروش "نعم أبحث عن الفوز أمام المغرب ولكن هدفي ليس الـ 3 نقاط فقط، ولكن ما هو أكثر من ذلك لنرى الفريق الذي نعده لمنتخب عمان".

واختتم كيروش تصريحاته "أحب كرة القدم منذ كنت في التاسعة من عمري، وأعلم أنها رياضة الأخطاء من جميع العناصر في اللعبة، لكن لا بد أن يكون هناك عدل وإنصاف عندما تخطيء".

وكان منتخب عمان قد خسر أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية.

بينما تغلب منتخب المغرب على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

