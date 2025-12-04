منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يتعادل في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي

تعادل كروز أزول في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ويستعد كروز أزول لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم 10 ديسمبر الجاري في قطر بدربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من دربي الأمريكيتين لمواجهة بيراميدز في كأس التحدي يوم 13 من الشهر نفسه، بينما الفائز يصعد لنهائي كأس إنتركونتيننتال ومواجهة باريس سان جيرمان.

وتعادل كروز أزول أمام تايجرز أونال بهدف لكل منهما في نصف نهائي الدوري المكسيكي.

وافتتح أنخل كوريا التسجيل لتايجرز أونال في الدقيقة 61 بينما تعادل جابرييل فيرنانديز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وتقام مباراة الإياب بين تايجرز أونال وكروز أزول فجر يوم الأحد المقبل.

ويتأهل الفائز من المواجهتين إلى نهائي الدوري المكسيكي.

وفي نصف النهائي الآخر نجح مونتيري في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل خارج ملعبه أمام تولوكا.

وشهدت المباراة مشاركة سرجيو راموس في اللقاء كاملا رفقة مونتيري.