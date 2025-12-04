الكشف عن الموعد الجديد لنهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 11:08

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن الموعد الجديد لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء أمس الأربعاء، على استاد القاهرة، ويديره طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو

وأعلن الاتحاد الليبي موعدا جديدا وقرر إقامة المباراة مساء اليوم الخميس في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أن المباراة ستقام بنفس طاقم الحكام المحدد من قبل وكذلك المراقب.

وكان مقررًا أن يقام نهائي السوبر الليبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقرر أن يتم تعديل موعد السوبر، بعد تحديد الموعد الجديد لنهائي الكأس، وفقا لما علم FilGoal.com

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

كأس ليبيا حسام البدري طارق مصطفى
