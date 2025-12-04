أونيل وبطل الكرة الأمريكية ونجم هوكي الجليد يساعدون فيرديناند بسحب قرعة كأس العالم 2026

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤولين عن سحب قرعة كأس العالم 2026.

وتقام مساء غدا الجمعة في تمام السابعة مساء مراسم سحب قرعة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

ويتولى ريو فيرديناند قائد منتخب إنجلترا السابق عملية سحب القرعة بمشاركة عدد من النجوم بعيدا عن كرة القدم.

وكشف "فيفا" عن تواجد 7 شخصيات في عملية سحب قرعة كأس العالم المقرر إقامتها في واشنطن وهم كالآتي:

ريو فرديناند

مثّل منتخب إنجلترا في 81 مباراة دولية، كما حمل شارة القيادة في عدد من الأندية الكبرى، ومن بينها مانشستر يونايتد، الذي حقَّق معه جميع الألقاب الكبرى تقريباً، مرسخاً مكانته بين أعظم لاعبي قلب الدفاع في تاريخ كرة القدم، مما أكسبه شرف الانضمام إلى نادي مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023.

ريو فيرديناند لاعب كرة قدم سابق مرموق وأحد أبرز الأصوات المؤثرة في اللعبة على المستوى العالمي، علماً أنه حاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.

شاكيل أونيل

أحد أنجح الرياضيين الذين تحولوا إلى رجال أعمال في العالم، حيث تُرجمت إنجازاته داخل الملعب وخارجه إلى علامة تجارية شهيرة.

بصفته رائد أعمال ومحلل رياضي ودي جي وصاحب مطعم وسفير للعلامة التجارية، يتردد شعاره المميز ”Business of Fun“ في كل مشروع من مشاريعه الكثيرة.

امتدت مسيرة هذا اللاعب الذي شارك 15 مرة في مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، وحصل خلالها على عدد لا يحصى من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك لقب أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب صاعد وأربعة ألقاب دوري وعضوية في رواق مشاهير الدوري.

أما أرون جادج فهو أحد أشهر النجوم في تاريخ الرابطة الأمريكية لرياضة البيسبول.

بينما واين جريتزكي أحد أعظم لاعبي رياضة هوكي الجليد، وتوم برادي من أكثر الرياضيين تتويجا في التاريخ خلال مشاركاته بكرة القدم الأمريكية بالإضافة لإيلي مانينج لاعب نيويورك جاينتس بكرة القدم الأمريكية.

وأخيرا تتواجد سامانثا جونسون مذيعة بريطانية جامايكية حائزة على عدة جوائز وتعمل كمذيعة متخصصة في الرياضة العالمية وتواجدت في حفل سحب قرعة كأس العالم 2022 وكأس العالم للأندية 2025.

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم الجمعة 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

