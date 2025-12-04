منتخب المغرب: الفحوصات الطبية أثبتت تأكد غياب بنشرقي عن كأس العرب

تأكد غياب أشرف بنشرقي لاعب الأهلي عن منتخب المغرب المشارك في كأس العرب بسبب الإصابة.

وكان بنشرقي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد رضا بلال طبيب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب عبر الاتحاد المغربي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بنشرقي في العضلة الخلفية للفخذ".

وأوضح "يحتاج بنشرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتأكد غيابه عن كأس العرب".

وتابع "أشرف بنشرقي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والجيش الملكي وكان هناك تواصل بيننا وبين الأهلي قبل قدوم اللاعب".

واختتم طبيب المغرب تصريحاته "حمزة الهنوري كان قد تعرض للإصابة في الحصة التدريبية قبل مواجهة جزر القمر، وأثبتت الفحوصات إصابته بإلتواء في أربطة القدم وبالتالي غيابه عن البطولة".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وتغلب منتخب المغرب على جزر القمر في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة أمام عمان غدا الجمعة.