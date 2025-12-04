تقرير تونسي: أحمد الجفالي بدأ الخطوات الرسمية لفسخ تعاقده مع الزمالك

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي

بدأ التونسي أحمد الجفالي الخطوات الرسمية من أجل فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.

وكان الجفالي قد انتقل إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة بداية الموسم الجاري ولمدة موسم، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة لمدة 4 دقائق.

وكشفت إذاعة ديوان إف إم التونسية عن توجه الجفالي بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل فسخ تعاقده مع الزمالك والمطالبة بمستحقاته المالية.

وأنذر الجفالي نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وإن لم يحدث وانتهت المهلة يحق للاعب فسخ تعاقده من طرف واحد.

وأشار التقرير إلى أن الجفالي يدرس في الوقت الحالي العودة للدوري التونسي في يناير المقبل بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

وكان قد سبق وفسخ المغربي صلاح مصدق تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

بينما انتهت المهلة المقدمة من مواطنه عبد الحميد معالي وبات من حقه فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وانتقل الجفالي إلى الزمالك في يناير 2025 قادما من اتحاد المنستير التونسي وحتى صيف 2028.

وانضم الجفالي إلى أبها السعودي مع بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ولم يشارك اللاعب التونسي مع فريقه السعودي في دوري الدرجة الثانية خلال 10 جولات سوى في مباراة واحدة كبديل في آخر 4 دقائق.

وكان ذلك خلال مواجهة العروبة في الجولة الثالثة بسبتمبر الماضي.

الزمالك أحمد الجفالي فسخ التعاقد
