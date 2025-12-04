منافس بيراميدز المحتمل - لقب جديد لـ فيليبي.. فلامنجو يتوج بالدوري البرازيلي

توج فلامنجو تحت قيادة فيليبي لويس بلقب الدوري البرازيلي قبل جولة من النهاية.

وتغلب فلامنجو على سيارا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة.

وسجل صامويل لينو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 78 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بالميراس أقرب منافسيه قبل الجولة الختامية.

وبذلك حقق فيليبي لويس لقبه الخامس مع فلامنجو كمدير فني خلال عام ونصف وبعد أسبوع من تحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بالميراس أيضا.

ويلعب فلامنجو مباراته الختامية أمام ميراسول فجر يوم الأحد المقبل في مباراة تحصيل حاصل.

وكان قد حجز فلامنجو مقعده في كأس إنتركونتيننتال التي ستقام في قطر، ويستهل مشواره بمواجهة كروز أزول المكسيكي يوم 10 ديسمبر، وفي حال الفوز يواجه بيراميدز بعدها بثلاثة أيام.

الفائز من اللقاء الثاني سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم 17 ديسمبر.

ونجح فلامنجو خلال 37 جولة في تحقيق الفوز 23 مرة والتعادل 9 مرات مقابل 5 هزائم فقط.

ويعتبر فلامنجو أقوى هجوم في الدوري البرازيلي بـ 75 هدفا كما يعتبر أقوى دفاع بـ 24 هدفا فقط.