مواعيد مباريات الخميس 4 ديسمبر 2025.. كأس مصر ومواجهتان ببطولة العرب

يشهد اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

كأس العرب

يلعب منتخب فلسطين أمام تونس في افتتاح مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصرا.

بينما يلعب منتخب سوريا أمام قطر ضمن منافسات نفس المجموعة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس المفتوحة وأبوظبي الرياضية.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام في ختام مباريات الجولة 14 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس مصر

يلعب الجونة أمام بترول أسيوط على استاد خالد بشارة ضمن منافسات دور الـ 32.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كأس إيطاليا

يحل ميلان ضيفا على لاتسيو في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة إم بي سي أكشن.