كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 01:12

كتب : FilGoal

هنريك ميختاريان

تأهلت فرق إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد يوفنتوس.

وفي سان سيرو فاز إنتر بنتيجة 5-1 على فينتسيا.

وتقدم أندي ضيوف لإنتر بهدف في الدقيقة 18، وأضاف فرانشيسكو بيو إسبوسيتو بعد دقيقتين الهدف الثاني.

وعزز ماركوس تورام في الدقيقة 34 تقدم إنتر بالهدف الثالث في الدقيقة 34.

الفرنسي عاد وأضاف الثاني له والرابع لإنتر في الدقيقة 51.

وقلص ريتشي ساجرادو الفارق في الدقيقة 66.

وأكمل أنجي بوني في الدقيقة 75 الخماسية.

وينتظر إنتر الفائز من لقاء روما ضد تورينو في ربع النهائي.

تأهل أتالانتا إلى ربع النهائي بالفوز 4-0 على جنوى.

وسجل رباعية أتالانتا كل من بيرات دجيمستي في الدقيقة 19 ومارتن دي رون في الدقيقة 54.

وفي الدقائق الأخيرة سجل ماريو باشاليتش وأهانور في الدقيقتين 82 و90+1.

وسيلتقي أتالانتا مع يوفنتوس في ربع النهائي بعدما فاز البيانكونيري على أودينيزي بنتيجة 2-0.

وفي مباراة انتهت بشق أنفس خطف نابولي بطاقة التأهل أمام كالياري بركلات الترجيح.

وسجل لورينزو لوكا هدف نابولي وسيباستانو إسبوسيتو هدف كالياري.

وفاز نابولي بركلات الترجيح بنتيجة 9-8 بعدما سدد 10 لاعبين من كل فريق ركلات الترجيح.

وينتظر نابولي الفائز من مباراة فيورنتينا ضد كومو في ربع النهائي.

كأس إيطاليا إنتر نابولي أتالانتا
