وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - وليد صلاح الدين

أوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي موعد بدء المفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقال مدير الكرة في الأهلي عبر قناة النهار: "كان مهما جدا أن نوضح لـ يس توروب ثقافة الأهلي وأن الفريق يدخل أي مباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز، وبطولة السوبر المصري كانت فارقة جدا معنا خاصة أن التتويج بها أحدث تأُثيره مع المدرب واللاعبين وأيضا الجماهير".

وأضاف "سيراميكا قدم مباراة كبيرة ضد الأهلي في السوبر وكان مهما لنا الفوز بعدما تعادلنا مرتين في الدوري، ولم يكن لدينا أي شك في قوة مباراة الزمالك وبيراميدز نظرا لقوة الفريقين. وتعرضنا لإجهاد بسبب السفر من برج العرب للإمارات ثم مدينتي أبو ظبي والعين في السوبر".

وأوضح عن اللاعبين التي تنتهي تعاقدتهم هذا الموسم: "لم يصلنا أي عرض رسمي لأي لاعب حتى الآن من خارج مصر. في فترة التوقف القادمة سنبدأ في مفاوضات التجديد مع ديانج وحسين الشحات وعبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عابدين، وسنعقد جلسة مع يس توروب لمعرفة موقفه من استمرار أحمد رمضان بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم. وأتمنى أن يستمر السداسي معنا في الفترة المقبلة".

وعن وصول عروض للاعبي فريق الشباب: "عندما تصل عروض رسمية بلال عطية وحمزة عبد الكريم سيتم مناقشتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبلال عطية وصل له فقط قضاء فترة معايشة من هانوفر الألماني. وسندرس العروض عندما تصل عروض رسمية، ونريد الحصول على عروض بشكل يرضي جميع الأطراف لحفظ حقوق النادي".

وشدد "في بعض الأوقات تأتي عروض بدون أي بنود تحفظ حقوق النادي مستقبلا وبمقابل مادي ضعيف، والمسألة ترتبط بالمفاوضات بين الطرفين وأن يكون العرض مُرضي لجميع الأطراف".

وأردف "الاعتراض على الحكم بعد نهاية مباراة بتروجت؟ بسيوني أدار المباراة بكفاءة كبيرة، وقبل المباراة أخبرته أن بتروجت لم يرش أرض الملعب وهو حقه لأنه صاحب الأرض وطالبته بألا يتم إهدار الوقت".

وأتم "بسيوني احتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع لكن إيقاف المباراة يعطل رتم المباراة وهو ما يضر الدوري ومنتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات الكبرى".

