خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك ضد الجونة

انتهت مهلة إنذار المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك لناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وحسبما علم FilGoal.com فقد انتهت مهلة إنذار عبد الحميد معالي للزمالك في فيفا بشأن تأخر مستحقاته.

وبذلك أصبح من حق اللاعب طلب فسخ تعاقده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أخبار متعلقة:
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025

وكان قد تقدم عبد الحميد معالي بطلب لفسخ تعاقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

الزمالك عبد الحميد معالي المغرب
نرشح لكم
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(2) بيراميدز.. فوز قاتل للضيوف تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد ساعة | الدوري المصري
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ساعة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى ساعة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان ساعة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518438/خبر-في-الجول-انتهاء-مهلة-عبد-الحميد-معالي-لـ-الزمالك-في-فيفا-ويحق-له-فسخ-التعاقد