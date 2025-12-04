خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد

انتهت مهلة إنذار المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك لناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وحسبما علم FilGoal.com فقد انتهت مهلة إنذار عبد الحميد معالي للزمالك في فيفا بشأن تأخر مستحقاته.

وبذلك أصبح من حق اللاعب طلب فسخ تعاقده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان قد تقدم عبد الحميد معالي بطلب لفسخ تعاقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة كهرباء الإسماعيلية.