ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

يرى تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، أن فوز فريقه أمام أتلتيك بلباو، كانت لحظة مهمة للفريق بعد 3 تعادلات.

وحقق ريال مدريد الفوز بعد 3 جولات لم ينجح فيهم في الفوز أمام جيرونا، وإلتشي، ورايو فايكانو.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الفريق قدم مباراة متكاملة وكنا في غاية التركيز طوال 90 دقيقة، وربما كانت المباراة الأكثر اكتمالا لنا".

وفاز ريال مدريد أمام بلباو على ملعب الأخير بثلاثية نظيفة سجلهم مبابي "هدفين" وإدواردو كامافينجا هدف، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأثنى مدرب ريال مدريد على كورتوا بعد المباراة "ليس من المستغرب أن يقوم تيبو بتصديات حاسمة، وفي تلك اللحظة سمح لنا ذلك بالحفاظ على تقدمنا في المباراة".

وعن مشاركة كامافينجا وبقاء جولر على مقاعد البدلاء، رد ألونسو "شارك أردا في 3 مباريات متتالية، ولدينا الكثير من المباريات، نخوض واحدة كل 3 أيام، فالقرار اليوم كان مجرد قرار فني

كما تحدث عن أداء كيليان مبابي "مبابي في حالة بدنية ممتازة، ودخل المباراة بتركيز عال وحماس كبير وإيقاع ممتاز".

وبات كيليان مبابي أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 25 هدفا مع ناديه في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 20 هدفا في الموسم بالدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وأتم ألونسو "الشوط الثاني لم نستحوذ على الكرة بنفس الكرة، ولكننا واصلنا السيطرة وحققنا الفوز".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر.

وكان برشلونة نجح في تحقيق فوز صعب أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها.

أما أتلتيك بلباو فبقي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

