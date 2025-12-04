كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات
الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:35
اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية:
المجموعة الأولى - الخميس 4 ديسمبر
فلسطين × تونس - 4:30 مساء
سوريا × قطر - 7 مساء
المجموعة الثانية - الجمعة 5 ديسمبر
عمان × المغرب - 4:30 مساء
جزر القمر × السعودية - 8:30 مساء
المجموعة الثالثة - السبت 6 ديسمبر
الكويت × الأردن - 1 ظهرا
الإمارات × مصر - 8:30 مساء
المجموعة الرابعة - السبت 6 ديسمبر
البحرين × الجزائر - 3:30 عصرا
السودان × العراق - 6 مساء
بينما تقام الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر.
