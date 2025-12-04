كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

هدف أفشة - منتخب مصر - الكويت - كأس العرب

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية:

المجموعة الأولى - الخميس 4 ديسمبر

فلسطين × تونس - 4:30 مساء

سوريا × قطر - 7 مساء

المجموعة الثانية - الجمعة 5 ديسمبر

عمان × المغرب - 4:30 مساء

جزر القمر × السعودية - 8:30 مساء

المجموعة الثالثة - السبت 6 ديسمبر

الكويت × الأردن - 1 ظهرا

الإمارات × مصر - 8:30 مساء

المجموعة الرابعة - السبت 6 ديسمبر

البحرين × الجزائر - 3:30 عصرا

السودان × العراق - 6 مساء

بينما تقام الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر.

كأس العرب جدول المباريات منتخب مصر
