كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

وجاء ترتيب المجموعات عقب الجولة الأولى كالآتي:

المجموعة الأولى

1- سوريا - 3 نقاط (+1)

2- فلسطين - 3 نقاط (+1)

3- تونس - 0 نقطة (1-)

4- قطر - 0 نقطة (1-)

----------

المجموعة الثانية

1- المغرب - 3 نقاط (+2)

2- السعودية - 3 نقاط (+1)

3- عمان - 0 نقطة (1-)

4- جزر القمر - 0 نقطة (2-)

---------------

المجموعة الثالثة

1- الأردن - 3 نقاط - (+1)

2- مصر - نقطة واحدة - (0)

3- الكويت - نقطة واحدة - (0)

4- الإمارات - 0 نقطة - (1-)

----------------

المجموعة الرابعة

1- العراق - 3 نقاط - (+1)

2- الجزائر - نقطة واحدة - (0)

3- السودان - نقطة واحدة - (0)

4- البحرين - 0 نقطة - (1-)

كأس العرب مصر
