كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى
الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 00:30
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.
وجاء ترتيب المجموعات عقب الجولة الأولى كالآتي:
المجموعة الأولى
1- سوريا - 3 نقاط (+1)
2- فلسطين - 3 نقاط (+1)
3- تونس - 0 نقطة (1-)
4- قطر - 0 نقطة (1-)
المجموعة الثانية
1- المغرب - 3 نقاط (+2)
2- السعودية - 3 نقاط (+1)
3- عمان - 0 نقطة (1-)
4- جزر القمر - 0 نقطة (2-)
المجموعة الثالثة
1- الأردن - 3 نقاط - (+1)
2- مصر - نقطة واحدة - (0)
3- الكويت - نقطة واحدة - (0)
4- الإمارات - 0 نقطة - (1-)
المجموعة الرابعة
1- العراق - 3 نقاط - (+1)
2- الجزائر - نقطة واحدة - (0)
3- السودان - نقطة واحدة - (0)
4- البحرين - 0 نقطة - (1-)