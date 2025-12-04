أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، عن تفاصيل الخلاف حول مسدد ضربة جزاء منتخب مصر أمام الكويت، وكذلك تفاصيل ما حدث بين محمد شريف مهاجم المنتخب، وحلمي طولان المدير الفني.

وأوضح حسن عبر قناة أون سبورت "عمرو السولية لم يكن يريد تسديد الركلة الثانية، وإنما كان ينتظر القرار من الخارج".

وأكمل "حددنا ترتيب أول 3 لاعبين يسددوا ركلات الجزاء، الأول عمرو السولية، والثاني محمد النني، والثالث محمد مجدي أفشة".

وأضاع عمرو السولية ضربة جزاء لمنتخب مصر خلال الشوط الأول أمام الكويت، فيما خرج محمد النني في تبديل خلال المباراة.

وأضاف مدير المنتخب "ناقشنا إمكانية تسديد مروان حمدي للركلة، الحضري قام لإبلاغ اللاعبين بقرار حلمي طولان المدير الفني للمنتخب بتسديد مروان حمدي، ولكني تدخلت وأبلغته بانتهاء لأمر وأفشة سيقوم بالتسديد بعدما أمسك بالكرة".

ونجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء أمام الكويت.

وتعادل المنتخب المصري أمام الكويتي بهدف لكل فريق، فيما حقق الأردن الفوز ضمن نفس المجموعة على حساب الإمارات 2-1 ليتصدر النشامى المجموعة بعد الجولة الأولى.

وعن تفاصيل ما دار بين محمد شريف وحلمي طولان، بعد قرار استبدال مهاجم المنتخب: "كل ما قاله شريف بعد الخروج لحلمي طولان (أنا حاسس إني كنت فايق)، وشريف اعتذر للكابتن حلمي طولان بعد المباراة، وهو يتعامل مثل الأب لكل اللاعبين".

وتابع "مازلت أتعجب ممن يتحدث عن عدم ضمنا لأحمد عاطف قطة، بيراميدز كان يرفض التفريط في لاعبيه لارتباطه بمباريات في الدوري وإنتركونتننتال".

وأكمل "رسالتي للناس دعموا اللعيبة ومنتخب مصر حتى لو لا تحب الحضري أو أحمد حسن."

وعن التعادل أمام الكويت في المباراة الأولى، رد أحمد حسن "كل المنتخبات الموجودة لها كل الاحترام، سوريا فازت على تونس، وفلسطين فازت أمام قطر، والسودان تعادلت أمام الجزائر، ومنتخب الكويت قوي".

وأشار "كان من الممكن أن نسجل هدفين في الشوط الأول، ولكن هذه هي كرة القدم طالما أضعت هجمات ستستقبل، فاللاعبون أدوا بشكل جيد ولكن ما ينقصنا هو إحراز الهدف".

وأتم "لو كنا أحرزنا هدف أو اثنين، لكان الأمر مختلفا، ونتمنى تعويض المباراة السابقة بتحقيق الفوز أمام الإمارات، ونحاول خلق دوافع للاعبين".

ويستعد المنتخب المصري المشارك في كأس العرب لملاقاة الإمارات الثامنة والنصف مساء السبت في الجولة الثانية، ويلتقي قبلها منتخب الأردن في مواجهة الكويت.