كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

خسر باريس سان جيرمان مجددا أمام برشلونة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتألق يحيى خالد مجددا ونجح في تسجيل 8 أهداف لصالح فريقه الفرنسي.

وتغلب برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 38-33 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة المجموعات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة ماجديبورج أمام سيجيد المجري.

وشهدت المباراة مشاركة سيف الدرع مع برشلونة، وتواجد عبد الرحمن فيصل على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الخامس بعد تلقي 3 هزائم متتالية.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام سيجيد المجري يوم 18 فبراير المقبل.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على زغرب الكرواتي في نفس اليوم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس يلعبون ملحقا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.