وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - حسام عبد المجيد

وقال وكيل حسام عبد المجيد عبر أون سبورت 1: "عقد حسام عبد المجيد يمتد حتى 2027 مع الزمالك".

وأضاف "فتحنا ملف تجديد حسام عبد المجيد مرتين مع الزمالك، الأولى مع ميدو وحازم إمام وعرفوا مطالبنا وحينها كان ردي أننا سنجدد وفقا لما يطلبه الزمالك لكنني طلبت وجود بند للموافقة على رحيله في حال وجود عقد احتراف".

وأضاف "المرة الثانية جمعتني مكالمة بجون إدوارد منذ شهرين وكان واضحا معي وأخبرني بأنه لن يجلس معي إذا لم يحقق ما اتفقنا عليه، ولم نتواصل مرة أخرى من حينها".

وتابع "عندما التزمت بعقد مع الزمالك يجب معي أن يلتزم بعقد وليس باتفاقات شفهية، وأريد عندما يخرج حسام من الزمالك يكون من الباب الكبير وكذلك عندما يعود له مرة أخرى".

وأكمل "حسام يتقاضى راتبا قدره مليون ونصف جنيه في الموسم الواحد، ولم يتواصل مع أي مسؤول من قبل من أجل زيادة راتبه".

وأردف "رفضنا عرضين للاحتراف من تيخوانا المكسيكي الصيف الماضي ومن سسكا موسكو الروسي في يناير 2025 بسبب تمسك الزمالك باستمراره".

وعن انتقاله للأهلي أو بيراميدز قال: "من الطبيعي ما يقال إن هناك اهتمام بحسام من الأهلي وبيراميدز في ظل أنه لاعب عقده يقترب من نهايته وهو لاعب دولي مع منتخب مصر، وهل يعقل أن يتحدث البعض عن رحيل حسام للأهلي لأنه صافح لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة".

وواصل "حسام يسعى للاحتراف خارج مصر، وغير الزمالك فهو مستمر مع النادي ولا يرحل إلا عن طريقه".

وأتم "سنحاول جلب عرضا مناسبا للاحتراف في يناير، والأولوية للزمالك والمحافظة على كل حقوقه".

صاحب الـ 24 عاما خاض الموسم الجاري 16 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفا وحيدا.

وخاض مع الزمالك 146 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 1.

حسام عبد المجيد الزمالك الدوري المصري
