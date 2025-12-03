خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك

تواصل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك مع مسؤولي قطاع الناشئين في النادي لتصعيد 8 لاعبين للفريق الأول حسبما علم FilGoal.com.

وسيبدأ لاعبو شباب الزمالك في التدرب مع الفريق الأول بدءا من الخميس لتعويض غيابات الفريق مع منتخبي مصر الأول والثاني في كأس العرب وأمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرؤوف اتفق مع بدر حامد مدير قطاع الناشئين في الزمالك وتامر عبد الحميد وحازم إمام مساعدي المدير الفني لقطاع الناشئين على تصعيد 8 لاعبين هم:

محمد عبد الفتاح "تاحا" - حارس مرمى فريق مواليد 2005

هشام فواد - مدافع فريق مواليد 2005

يوسف الطباخ - مدافع فريق مواليد 2009

محمد إبراهيم - ظهير أيمن فريق مواليد 2005

أنس وائل - جناح هجومي فريق مواليد 2005

يوسف وائل الفرنسي - لاعب وسط فريق مواليد 2005

محمد حمد - صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2007 و2008

أحمد صفوت - صانع ألعاب فريق مواليد 2009

وتم التنسيق أيضا بتصعيد أكثر من عنصر آخر للفريق الأول للمشاركة مع الفريق في التدريبات الفترة المقبلة.

وانضم كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" في قائمة منتخب مصر الثاني بكأس العرب.

فيما يتواجد كل من محمد صبحي ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لأمم إفريقيا.

ويتواجد مع الزمالك كل من حرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندري وزد والمصري بالإضافة إلى كهرباء الإسماعيلية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم 9 ديسمبر المقبل.

تذاع القناة على قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.