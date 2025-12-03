كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

يرى أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات أن نظيره المصري هو الأفضل في بطولة كأس العرب.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وقال أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عبر المؤتمر الصحفي: "مواجهة مصر ستكون صعبة وأمام أفضل فريق في البطولة حسب ما شاهدت".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر مجموعة مصر - الأردن يخطف انتصارا ثمينا أمام الإمارات في كأس العرب

وشدد "علينا إصلاح أخطائنا بعد مواجهة الأردن استعدادا للمواجهات المقبلة".

أما عن الخسارة فأجاب "منتخب الأردن استحق الانتصار ولعبوا بطريقة جيدة وأهنئهم على الفوز رغم التحديات التي واجهتنا بضربتي جزاء وطرد".

واختتم كوزمين تصريحاته "قرار البطاقة الحمراء كان قاسيا علينا وأثر على أداء الفريق، ولا أعلم سبب تحيز الحكم ضدنا".

وشهد الحضور الجماهيري لمواجهة الأردن أمام الإمارات ما يقارب من 31 ألف متفرج.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.

كأس العرب الإمارات الأردن كوزمين
نرشح لكم
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر مجموعة مصر - الأردن يخطف انتصارا ثمينا أمام الإمارات في كأس العرب كأس العرب - المنتخب الثاني يخوض مرانه عصرًا لمتابعة مباراة الأردن والإمارات خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته انتهت مجموعة مصر - الإمارات (1)-(2) الأردن.. نهاية المباراة تشكيل كأس العرب - لوكاس وأوليفيرا في هجوم الإمارات.. والنعيمات يقود هجوم الأردن
أخر الأخبار
أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة ساعة | كأس العرب
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر ساعة | كأس العرب
كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سندرلاند.. جووووول التعااااااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518426/كأس-العرب-مدرب-الإمارات-مواجهة-مصر-ستكون-ضد-أفضل-فريق-في-البطولة