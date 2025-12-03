كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة

يرى أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات أن نظيره المصري هو الأفضل في بطولة كأس العرب.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وقال أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عبر المؤتمر الصحفي: "مواجهة مصر ستكون صعبة وأمام أفضل فريق في البطولة حسب ما شاهدت".

وشدد "علينا إصلاح أخطائنا بعد مواجهة الأردن استعدادا للمواجهات المقبلة".

أما عن الخسارة فأجاب "منتخب الأردن استحق الانتصار ولعبوا بطريقة جيدة وأهنئهم على الفوز رغم التحديات التي واجهتنا بضربتي جزاء وطرد".

واختتم كوزمين تصريحاته "قرار البطاقة الحمراء كان قاسيا علينا وأثر على أداء الفريق، ولا أعلم سبب تحيز الحكم ضدنا".

وشهد الحضور الجماهيري لمواجهة الأردن أمام الإمارات ما يقارب من 31 ألف متفرج.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.