كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 22:34

يؤمن حمد المقبالي حارس مرمى منتخب الإمارات بحظوظ فريقه في كأس العرب رغم الخسارة أمام الأردن.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وقال حمد المقبالي عبر قناة الكاس: "أشكر لاعبي الإمارات على الأداء البطولي وكان بالإمكان أفضل مما كان".

وتابع "شهدت المباراة ندية كبيرة أمام منتخب شرس مثل الأردن والحظ لم يحالفنا".

واختتم المقبالي تصريحاته "نركز على مباراة مصر المقبلة وإن شاء الله نكون على قدر تطلعات الجماهير".

وشهد الحضور الجماهيري لمواجهة الأردن أمام الإمارات ما يقارب من 31 ألف متفرج.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.

