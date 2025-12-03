كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا

أشاد يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن بجماهير بلاده خلال مواجهة الإمارات في كأس العرب.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وقال يزيد أبو ليلى عبر قناة الكاس: "فوز مهم في بداية مشوارنا بالبطولة، وجماهير الأردن اليوم 31 ألف كانوا اللاعب رقم 12 وسر انتصارنا".

واختتم أبو ليلى تصريحاته "نوعد الجماهير باستمرار تركيزنا في المباريات المقبلة وتحقيق الثلاث نقاط أمام الكويت".

وشهد الحضور الجماهيري لمواجهة الأردن أمام الإمارات ما يقارب من 31 ألف متفرج.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.