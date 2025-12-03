كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر

يرى يحيى الغساني لاعب الإمارات أن فريقه بإمكانه تعويض خسارة الأردن أمام مصر.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وقال يحيى الغساني لاعب منتخب الإمارات عبر قناة الكاس: "حظ أوفر لنا ومبروك للأردن".

وتابع "كانت مباراة متوترة وتعرضنا لطرد مبكر أربك حساباتنا وحاولنا العودة وسجلنا التعادل بالفعل لكن سجلوا من خطأ وفازوا بالمباراة".

وأضاف "أوقات يكون النقص العددي شيء إيجابي، ونجحنا بالفعل تسجيل التعادل لكن كنا نحتاج تركيز أكبر".

واختتم الغساني تصريحاته "نسعى التعويض أمام منتخب مصر ونأخذ المجموعة خطوة بخطوة".

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.