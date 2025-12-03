عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

قادت عرضيات محمد الشيبي فريقه بيراميدز لقلب تأخره لفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

وتقدم الكهرباء بهدف عن طريق محمد أوناجم، وسجل علي جبر ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدفا بيراميدز من صناعة الشيبي.

وانفرد بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة وسيخوض مباراة أخرى يوم السبت المقبل ضد بتروجت.

أخبار متعلقة:
مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير أمام بلباو بثلاثية ومطاردة برشلونة أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء محمود ناجي يكشف سبب عدم تواجد تقنية في نهائي كأس ليبيا بيان ناري من أهلي طرابلس بعد تعذر إقامة نهائي كأس ليبيا في مصر

ويتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب برصيد 29 نقطة.

فيما يتذيل كهرباء الإسماعيلية الترتيب برصيد 8 نقطة وتلقى الخسارة السادسة على التوالي.

وصف المباراة

حاول أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 4 بتسديدة جاءت سهلة في يد الحارس.

وحاول بعدها ماييلي لكن فرج شوقي في الدقيقة 13 تصدى لها بسهولة.

وكاد محمد أوناجم أن يهدد مرمى محمود جاد الذي يشارك أساسيا لأول مرة مع بيراميدز لكن كرته لم تشكل أي خطورة في الدقيقة 20.

وحاول قطة برأسية أن يسجل لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 25.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في استاد الإسماعيلية.

ومن رأسية تقدم كهرباء الإسماعيلية عن طريق أوناجم في الدقيقة 57 على يمين جاد.

وبعد 8 دقائق أدرك علي جبر برأسية التعادل بعد ركنية نفذها محمد الشيبي.

وحاول قطة بتسديدة على الطائر لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 88 منعت العارضة رأسية محمد حمدي.

ومن ركنية أخرى نفذها الشيبي سجل زلاكة هدف الفوز القاتل برأسية في الدقيقة 90+3.

بيراميدز كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(2) بيراميدز.. فوز قاتل للضيوف تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات
أخر الأخبار
خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة 46 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر 55 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) سندرلاند.. بداية الشوط الثاني ومشاركة صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير أمام بلباو بثلاثية ومطاردة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518421/عرضيات-الشيبي-تقود-بيراميدز-للانتصار-على-كهرباء-الإسماعيلية-في-الوقت-القاتل