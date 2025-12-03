عرضيات الشيبي تقود بيراميدز للانتصار على كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل

قادت عرضيات محمد الشيبي فريقه بيراميدز لقلب تأخره لفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

وتقدم الكهرباء بهدف عن طريق محمد أوناجم، وسجل علي جبر ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدفا بيراميدز من صناعة الشيبي.

وانفرد بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة وسيخوض مباراة أخرى يوم السبت المقبل ضد بتروجت.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب برصيد 29 نقطة.

فيما يتذيل كهرباء الإسماعيلية الترتيب برصيد 8 نقطة وتلقى الخسارة السادسة على التوالي.

video:1

وصف المباراة

حاول أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 4 بتسديدة جاءت سهلة في يد الحارس.

وحاول بعدها ماييلي لكن فرج شوقي في الدقيقة 13 تصدى لها بسهولة.

وكاد محمد أوناجم أن يهدد مرمى محمود جاد الذي يشارك أساسيا لأول مرة مع بيراميدز لكن كرته لم تشكل أي خطورة في الدقيقة 20.

وحاول قطة برأسية أن يسجل لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 25.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في استاد الإسماعيلية.

ومن رأسية تقدم كهرباء الإسماعيلية عن طريق أوناجم في الدقيقة 57 على يمين جاد.

وبعد 8 دقائق أدرك علي جبر برأسية التعادل بعد ركنية نفذها محمد الشيبي.

وحاول قطة بتسديدة على الطائر لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 88 منعت العارضة رأسية محمد حمدي.

ومن ركنية أخرى نفذها الشيبي سجل زلاكة هدف الفوز القاتل برأسية في الدقيقة 90+3.